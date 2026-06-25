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世界盃╱算明白了嗎？小組賽還沒完 已經有第3名出線了

新華社北京6月25日電
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波赫球員比賽后慶祝勝利。（歐新社）
波赫球員比賽后慶祝勝利。（歐新社）

美加墨世界盃分組賽第三輪還沒全部結束，B組排名第三的波士尼亞與赫塞哥維納隊（波赫隊）已經可以慶祝進入淘汰賽了。這道「數學題」你算明白了嗎？

根據規則，本屆世界盃12個分組的前兩名和8個成績最好的第三名晉級淘汰賽。波赫隊24日以3比1擊敗卡達隊，1勝1和1負積4分位列分組第三。按照規則，12個分組第三要共同比較才能確定晉級名額，但波赫隊在還有9個分組沒踢最後一輪的情況下，就已經確認出線。

這是為什麼？

12個分組的第三名中成績最好的8支晉級淘汰賽，這意味著一個分組第三只要能在「第三名排行榜」上超過4個對手，就能「上岸」。

目前，波赫憑藉積4分、得失球差-1的成績，已鐵定超過A組、C組、D組、I組和J組的第三名。

具體來看，A組和C組的比賽已經全部結束，第三名韓國隊和蘇格蘭隊都只有3個積分。

D組第三名將在目前同積3分的澳洲隊與巴拉圭隊之間產生。最後一輪兩隊直接對話，如果分出勝負，則敗者仍積3分排名分組第三；如果打平，則第三名將是巴拉圭隊，積4分、得失球差-2。無論哪種賽果，D組第三名都不會超過波赫隊。

I組法國隊與挪威隊都以兩連勝積6分提前鎖定前兩名。塞內加爾隊與伊拉克隊目前都是0分，最後一輪直接對話，即使分出勝負，勝者最終也只有3分。

J組的情況與D組類似。阿根廷隊已經提前鎖定分組第一，約旦隊確認墊底出局。奧地利隊與阿爾及利亞隊同積3分，爭奪分組第二。最後一輪比賽，如果兩隊分出勝負，敗者仍積3分；如果打平，阿爾及利亞隊將積4分、得失球差-2排名第三。

五個對手已被甩在身後，波赫隊就此鎖定了一個32強淘汰賽席位。這大概是世界盃歷史上最複雜的一次提前出線。而波赫隊的「上岸」，也拉開了更多球隊算分的序幕。

根據規則，各分組第三之間將按如下順序進行比較：分組賽積分、得失球差、進球數、公平競賽積分、分組賽後國際足總（FIFA）最新世界排名。

因此在分組賽第三輪，各支球隊不僅要在場上拼勝負，還要時刻關注其他組競爭對手們的戰況，時刻準備好算數學題。

對於已經打完分組賽的韓國隊與蘇格蘭隊來說，命運不在自己手中的等待更為煎熬。目前兩隊都積3分排名第三，但還不能訂回家的機票。因為還有9個分組沒有進行最後一輪比賽，所以他們仍有可能依靠對手的「幫助」拿到淘汰賽資格。

在這個場景下，足球還是一道「燒腦」的數學題。而波赫隊，已經提前交卷了。

精華 FAQ

  • 因本屆規則取各組前兩名及成績最佳八個第三名，波赫隊以4分、得失球差-1，已在第三名排行榜上領先多個對手，確定晉級。

  • 文章指出，波赫隊已鐵定超過A、C、D、I、J組第三名；其中部分組別已結束或最多只能拿到3到4分，因此無法在排名上反超。

  • 雖然兩隊都已打完小組賽且同積3分，但還有9個分組未踢完最後一輪，其他第三名的結果可能讓它們擠進最佳八個第三名，故仍需等待。

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