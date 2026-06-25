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世界盃／拔孫興慜先發輸南非 南韓教頭：令人遺憾結果

記者劉肇育／即時報導
南韓隊主帥洪明甫。（路透）
南韓隊主帥洪明甫。（路透）

在攸關晉級命運的A組生死戰中，「太極虎」南韓24日雖掌控了多數球權卻久攻不下，下半場更遭南非邊鋒馬塞科（Thapelo Maseko）一記冷箭破網，終場以0：1飲恨，不僅送南非隊史首度闖進世足賽淘汰賽，自己能否晉級還需要看別隊臉色。

24日比賽現場湧入大量南非與南韓球迷，由於此役勝負直接關係到晉級資格，雙方均承受極大壓力，上半場南韓隊雖積極搶攻，但南非的防守韌性十足，反而是南非幾次反擊頗具威脅，所幸南韓門將金承奎展現神勇撲救，接連化解對方遠射與近距離勁射，力保上半場不失。

易邊再戰，眼見久攻不下，南韓總教練洪明甫決定孤注一擲，一口氣進行三個球員輪替，包括讓24日未先發上陣的頭號球星孫興慜回到場上，試圖扭轉進攻乏力的困局。然而就在南韓隊全線壓上、急欲敲開對手大門之際，防線卻出現漏洞，第63分鐘，南非隊莫雷米（Teshpang Moremi）在左路突破後橫傳，年僅22歲的馬塞科停球後果斷起腳，球刁鑽地鑽入近角，幫助南非打破僵局，最終更是順利搶下分組第二名晉級到32強賽。

對於球隊在晉級情勢大好的情況下，最終卻輸給南非，要想以分組第三名晉級還必須看別人臉色，南韓隊主帥洪明甫難掩失望地表示，「球員們已經傾盡全力，但率先丟球確實令人沮喪。對於這樣令人遺憾的結果，所有的責任都在我這個總教練身上。」  

南非主帥布魯斯（Hugo Broos）則難掩激動表示，「這種感覺難以言喻，這是一次奇妙的經驗。我們在戰術上做得非常好，完全沒讓南韓找到他們想要的空間。過去5年我們所做的一切簡直不可思議，當大家在一起工作這麼久，彼此之間已經超越了教練與球員的關係，我們成了朋友，現在我們只需好好享受這一切。」

為南非攻入致勝歷史一球的英雄馬塞科也興奮說：「這簡直不敢置信，感覺就像在做夢。謝謝所有傾盡全力支持我們的球迷。這場勝利屬於每個支持我們的人，也屬於那些不相信我們的人。我們曾歷經低谷，但這支球隊展現了我們的實力與韌性。」

精華 FAQ

  • 南韓雖掌握較多球權，卻始終無法破門，反在下半場被南非馬塞科攻入致勝球，最終以0比1輸球，晉級前景也因此轉趨被動。

  • 南韓久攻不下後，洪明甫一次做出三人輪替，將孫興慜重新派上場，想提升進攻火力，但球隊反而在壓上時失守，未能扭轉戰局。

  • 南非主帥布魯斯形容這是難以言喻的奇妙經驗，稱球隊戰術執行完美、五年努力終獲回報；進球功臣馬塞科則說這像做夢一樣。

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