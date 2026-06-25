世界盃／國家隊「最後一舞」 墨西哥門神奧喬亞：享受一切
代表墨西哥6度出征世界盃，傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）24日在小組最終戰第78分鐘替補上陣，補時階段還發動攻勢，大腳一開將球送到前場，讓菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）錦上添花，助隊3：0擊敗捷克，以3連勝結束小組賽。
上場後不斷鼓譟全場球迷情緒，下月將滿41歲的奧喬亞賽後被隊友拋到空中，還和家人在場中合影，他說：「這是我（代表國家隊）最後幾小時了，所以起床後充滿感恩，微笑並享受一切。」
6度征戰世界盃是墨西哥紀錄，奧喬亞首度登上世界盃舞台時，現在17歲的隊友莫拉（Gilberto Mora）不過2歲，他透露從小看國家隊比賽時，就是看到奧喬亞固守球門，一直把奧喬亞視為偶像。
「現在能和他一起踢球，稱他是隊友，對我來說是美夢成真。」莫拉說。
墨西哥前鋒維加（Alexis Vega）也說：「對我來說，他就是墨西哥國家隊的傳奇，我認為他隨時都準備好為國家隊而戰。」
墨西哥3連勝登頂龍頭，6月30日將繼續在墨西哥主場迎戰32強淘汰賽。
他在第78分鐘替補上陣，補時還以大腳發動攻勢，助攻隊友完成錦上添花的一球，最終幫助墨西哥3比0擊敗捷克，並以三連勝收官小組賽。 因為他表示這是自己代表國家隊的最後幾小時了，因此起床後就抱著感恩心情，希望微笑面對並享受每一刻，也與家人和隊友一起留下紀念。 17歲的莫拉說從小看國家隊比賽就把奧喬亞視為偶像，如今能和他並肩作戰是美夢成真；維加則稱他是墨西哥國家隊的傳奇，且隨時準備為國效力。
精華 FAQ
他在第78分鐘替補上陣，補時還以大腳發動攻勢，助攻隊友完成錦上添花的一球，最終幫助墨西哥3比0擊敗捷克，並以三連勝收官小組賽。
因為他表示這是自己代表國家隊的最後幾小時了，因此起床後就抱著感恩心情，希望微笑面對並享受每一刻，也與家人和隊友一起留下紀念。
17歲的莫拉說從小看國家隊比賽就把奧喬亞視為偶像，如今能和他並肩作戰是美夢成真；維加則稱他是墨西哥國家隊的傳奇，且隨時準備為國效力。
上一則