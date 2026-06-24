我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州、委內瑞拉與日本接連強震 專家：彼此並無關聯

世界盃／南韓0：1爆冷不敵南非 想晉級剩最佳第3名機會

世界盃／南韓0：1爆冷不敵南非 想晉級剩最佳第3名機會

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南非1：0擊敗南韓，晉級32強。（新華社）
南非1：0擊敗南韓，晉級32強。（新華社）

2026年世界盃進入最後高潮，A組的南韓在24日迎來與南非的晉級生死戰，教頭洪明甫卻將當家看板球星兼隊長孫興慜移出先發名單，直到下半場才讓他登場，不過卻遭到南非在下半場先馳得球，最終以0：1敗下陣來，A組確定由墨西哥與南非以分組前2名晉級到32強，至於輸球的南韓仍有機會以分組第3名擇優晉級。

今年世足賽A組戰況膠著，除了墨西哥率先搶下2連勝提前晉級外，南韓、捷克與南非都將在24日的小組賽最終戰爭奪分組第2名，其中1勝1敗的南韓24日遭遇南非，只要能取勝就能自力晉級到32強。

在這場晉級關鍵中，南韓教頭洪明甫也決定將前兩戰表現低迷的當家球星孫興慜排除在先發行列，而變陣後的南韓開賽前10分鐘金玟哉、李剛仁就連續攻門，雖未能得手，但仍帶給南非後防相當大得威脅性。

不過背水一戰的南非更是展現強大進攻侵略性，在上半場僅有百分之39控球率的情況下，卻出現高達10次射門，包括3次射正，但南韓門神金承奎的精彩撲救也幫助球隊化解失分危機，讓雙方上半場踢完戰成0：0平手。

下半場南韓也將孫興慜等人換上場搶攻，不過不但沒有太多有效攻勢，還讓南非在第63分鐘由莫雷米（Tshepang Moremi）助攻給馬塞科（Thapelo Maseko）抽射破門，先馳得球。

南非在取得領先後也將重心全部放在防守端，讓南韓遲遲無法突破防線，傷停補時第93分鐘，南韓朴鎮燮一度有機會頭錘破門，但遭到南非門將威廉斯（Ronwen Williams）正面擋下，錯失追平良機。最終南非就以1球之差取勝，搶下分組第二名，攜手分組龍頭墨西哥晉級到32強，至於南韓雖然輸球，但仍有機會透過分組第三名擇優晉級到32強賽。

精華 FAQ

  • 南韓在A組生死戰中以0比1輸給南非，未能靠勝利直接晉級32強。此役後南非與墨西哥拿下分組前二，南韓只能等待第三名排名結果。

  • 洪明甫考量孫興慜前兩戰表現低迷，決定先將他放在替補席，改以其他球員先發應戰。孫興慜直到下半場才登場，但仍未能幫助球隊扳平比分。

  • 南非上半場雖控球較少，仍靠積極射門壓制南韓，並在第63分鐘由莫雷米助攻馬塞科破門。領先後南非全力防守，成功守住1比0勝果。

世界盃

上一則

NBA／頂薪續留湖人 里夫斯簽4年1.85億元創落選秀紀錄

下一則

世界盃／墨西哥門神奧喬亞上陣 3：0大勝捷克奪A組龍頭

延伸閱讀

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強
世足賽／南韓不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

世足賽／南韓不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣
世界盃／南韓晉級關鍵戰拋變陣震撼彈 隊長孫興慜遭拔先發

世界盃／南韓晉級關鍵戰拋變陣震撼彈 隊長孫興慜遭拔先發
世界盃／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

世界盃／捷克關鍵超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

2026-06-17 16:19
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩