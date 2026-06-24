世界盃／南韓晉級關鍵戰拋變陣震撼彈 隊長孫興慜遭拔先發
2026年世界盃足球賽進入小組賽最後高潮，A組的「太極虎」南韓在今天迎來與南非的晉級生死戰，然而南韓教頭洪明甫卻在賽前拋出震撼彈，將當家看板球星兼隊長孫興慜移出先發名單，這項大膽的用人戰術隨即引發外界熱烈討論。
身為過去十年單核扛起南韓足球希望的超級巨星，33歲的孫興慜本屆世足賽表現卻陷入低迷，前兩戰他不僅顆粒無收，在場上的存在感更是降到冰點，對陣捷克與墨西哥分別僅有37次和19次觸球，皆為全隊先發前場球員中最低，並在比賽中段早早被換下。
洪明甫此役針對先發陣容做出三處變動，其中最受矚目的，就是由首戰踢進致勝球的吳賢揆取代孫興慜，扛起進攻箭頭。南韓媒體與分析指出，洪明甫本屆主打的5-2-3陣型，將孫興慜定位在9號位（中鋒），反倒限制了他的破壞力，導致他繼4年前卡達世足賽一球未進後，世足賽進球荒已一路延伸自2018年。
除了鋒線換血，翼衛李泰錫與邊鋒黃喜燦此役也雙雙銜命先發，南韓練團在面臨淘汰邊緣的關鍵戰役，果斷向陣中老將與功勳隊長「開刀」，能否成功激發太極虎的變陣奇效，將是南韓能否突圍殺進淘汰賽的最終關鍵。
主要因孫興慜本屆世足前兩戰表現低迷，進攻存在感明顯不足，且在洪明甫的5-2-3體系中被放在中鋒位置，反而限制了他的發揮，因此教頭決定大幅調整。 最受關注的是吳賢揆取代孫興慜擔任進攻箭頭，另外翼衛李泰錫與邊鋒黃喜燦也被安排先發，整體顯示南韓在淘汰邊緣選擇以變陣尋求突破。 他前兩戰沒有進球，對捷克與墨西哥的觸球數分別只有37次與19次，都是先發前場球員中最低，且多次提前被換下，使外界質疑他的狀態與位置安排。
精華 FAQ
主要因孫興慜本屆世足前兩戰表現低迷，進攻存在感明顯不足，且在洪明甫的5-2-3體系中被放在中鋒位置，反而限制了他的發揮，因此教頭決定大幅調整。
最受關注的是吳賢揆取代孫興慜擔任進攻箭頭，另外翼衛李泰錫與邊鋒黃喜燦也被安排先發，整體顯示南韓在淘汰邊緣選擇以變陣尋求突破。
他前兩戰沒有進球，對捷克與墨西哥的觸球數分別只有37次與19次，都是先發前場球員中最低，且多次提前被換下，使外界質疑他的狀態與位置安排。
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