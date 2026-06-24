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世界盃／兩度落後又扳平 摩洛哥4：2逆轉海地晉級32強

記者劉肇育／即時報導
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摩洛哥拉希米進球逆轉戰局。(歐新社)
摩洛哥拉希米進球逆轉戰局。(歐新社)

2026世界盃足球賽小組賽最終輪賽事今天點燃戰火，其中C組的摩洛哥碰上已無緣晉級的海地卻陷入苦戰，在開賽10分鐘就因為烏龍球陷入落後劣勢的情況下，摩洛哥不僅兩度扳平戰局，甚至在第78分鐘靠著拉希米（Soufiane Rahimi）進球逆轉戰局，最終以4：2擊敗海地，與擊敗蘇格蘭的巴西攜手晉級到32強賽。

上屆世足賽摩洛哥以黑馬之姿成為史上首支踢進4強賽的非洲球隊，今年他們則是與巴西、蘇格蘭和海地分在同組，在小組賽前兩戰分別以1：1踢平巴西、1：0險勝蘇格蘭後，今天與海地之戰只要確保不敗就能晉級32強。

不過苦吞二連敗後已確定無緣晉級的海地，卻在本屆賽事的最後一場比賽展現驚人韌性，開賽第10分鐘就靠著摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）烏龍球取分，但第39分鐘摩洛哥隨即靠著哈基米（Achraf Hakimi）的門前補射扳平戰局，接下來海地伊西多爾（Wilson Isidor）、摩洛哥賽巴里（Ismael Saibari）又各進一球，上半場兩隊也以2：2戰平。

摩洛哥擊敗海地。(路透)
摩洛哥擊敗海地。(路透)

兩度落後後扳平戰局的摩洛哥下半場持續反撲，第78分鐘角球開出後，里亞德（Chadi Riad）頭錘擺渡，拉希米射門後球雖然擦撞海地後衛，但仍是順利彈入球門，本場比賽首度取得領先。

第89分鐘，拉希米又在與海地後衛爭球時，在球出界前精彩救球並傳中，助攻給亞辛（Gessime Yassine）在門前補進一腳，儘管海地球員一度提出出界在先，不過經過VAR檢視後確認沒有出界狀況，摩洛哥也踢進本場比賽第4球，創下隊史在世足賽的單場最高進球紀錄，最終摩洛哥也以4：2逆轉海地，小組賽以2勝1和作收。

摩洛哥擊敗海地，與擊敗蘇格蘭的巴西攜手晉級到32強賽。(美聯社)
摩洛哥擊敗海地，與擊敗蘇格蘭的巴西攜手晉級到32強賽。(美聯社)

在同組的巴西以3：0擊敗蘇格蘭下，巴西與摩洛哥也分別以C組前兩名晉級到32強賽，海地則是吞3連敗遭到淘汰，且錯過搶下隊史在世足賽首個積分的機會，至於蘇格蘭則將等待是否有機會以分組第3名擇優晉級。

精華 FAQ

  • 摩洛哥在小組賽最後一戰以4：2擊敗海地，雖然開賽就落後，仍靠連續反撲完成逆轉，並以C組前兩名身分晉級32強。

  • 摩洛哥先由哈基米扳平，之後拉希米在第78分鐘攻入超前球，第89分鐘又助攻亞辛進球，單場攻進4球創下隊史世足賽新高。

  • 巴西以3：0擊敗蘇格蘭後，和摩洛哥一起晉級32強；海地則吞下三連敗遭淘汰，蘇格蘭則等待能否以分組第三名擇優晉級。

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