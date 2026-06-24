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世界盃／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

記者劉肇育／即時報導
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加拿大最終將分組第一拱手讓給瑞士。(路透)
加拿大最終將分組第一拱手讓給瑞士。(路透)

2026世界盃足球賽小組賽最終輪賽事今天點燃戰火，身為共同主辦國之一的加拿大，在B組最終戰卻遭遇考驗，在只要踢平瑞士就能搶下分組龍頭的情況下，最終卻以1：2敗下陣來，雖然仍順利晉級到32強賽，但也失去了後續的「主場優勢」

本場比賽前，加拿大在前兩戰拿下4分，只要對陣瑞士握有平局就能確保分組榜首。兩隊在上半場戰成0：0平手，未料下半場風雲變色，瑞士靠著瓦爾加斯（Ruben Vargas）與曼贊比（Johan Manzambi）接連閃擊破門取得領先。儘管加拿大的大衛（Promise David）在第76分鐘追回一球，但最終仍將分組第一拱手讓給瑞士。

這場失利意味著加拿大將以分組第二前進32強，並於32強賽前赴洛杉磯SoFi體育場，迎戰A組第二名（捷克、南韓或南非），無法留在主場出賽。加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，對於無法在淘汰賽階段保住主場優勢感到失望，並自責在上半場結束時未及時變陣，「我們在下半場開局過於被動，雖然替補球員表現出色，但我真希望那時候能果斷變陣鎖定局勢。」他強調，大賽場合容易讓球員因緊繃而綁手綁腳，這是必須吸取的教訓。

由於洛杉磯擁有龐大的南韓社群，若南韓最終鎖定A組第二，屆時洛杉磯體育場恐將變成對手的「實質主場」。不過馬希仍積極向球員喊話，「我們非常清楚去美國踢球的感覺，我們已經準備好了。這支球隊非常有心，在任何時刻都會付出一切，這值得驕傲。我們已經站在淘汰賽的舞台上，那就放手一搏吧。」

此外，馬希也透露陣中主力球星戴維斯（Alphonso Davies）的腿筋傷勢已無大礙。他透露此役將戴維斯列入名單純粹是「誘餌」，「他今天其實還沒完全準備好，但我希望能讓瑞士賽前多花心思在防備他。下一場關鍵戰役，他絕對會傷癒歸隊。」

精華 FAQ

  • 加拿大原本只要踢平就能拿下分組第一，但最終以1比2敗給瑞士，讓出B組龍頭，改以分組第二晉級32強，並失去後續留在主場出賽的機會。

  • 馬許認為球隊下半場開局過於被動，未能及時變陣鎖定局勢，因此錯失主場優勢。他也坦言大賽氣氛容易讓球員緊繃，這是必須記取的教訓。

  • 加拿大32強將前往洛杉磯迎戰A組第二，若南韓晉級，現場氛圍可能偏向對手。至於戴維斯的腿筋傷勢，馬許表示已無大礙，下一戰可望傷癒回歸。

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