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世界盃╱B組分組賽結束 瑞士、加拿大殺出重圍成功晉級

世界盃╱B組分組賽結束 瑞士、加拿大殺出重圍成功晉級

世界新聞網╱即時報導
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瑞士球員巴爾加斯慶祝進球。（美聯社）
瑞士球員巴爾加斯慶祝進球。（美聯社）

美東時間5:35PM 更新

世界盃分組賽B組第三輪的賽事已全數結束，該組的最終積分塵埃落定，瑞士與加拿大晉級。

經過三場激烈對抗，瑞士隊以2勝1和、積7分，名列B組第一。加拿大隊則取得1勝1和1負，雖然與波赫同積4分，但加拿大憑藉進8球、失3球，鎖定分組第二的晉級資格。波赫則積4分，以進5球、失6球排名第三；卡達1勝2負積1分墊底。

以B組榜首晉級的瑞士隊，將在16強賽中應戰E、F、G、I、J組其中一組的第三名球隊；而以B組第二名出線的加拿大隊，則將在接下來的淘汰賽中對上A組的第二名。

美東時間4:17PM

世界盃分組賽最後一輪，瑞士與加拿大24日交手。瑞士已確定以分組第一名晉級，重點是看同時舉行的兩場比賽中，加拿大與波赫誰能以第二名擠進晉級名單。

上半場瑞士隊恩博洛（Breel Embolo）錯失一次單刀進球機會；隨後加拿大的拉林（Cyle Larin）與瑞士的查卡（Granit Xhaka）相繼領到黃牌。上半場瑞士與加拿大暫時戰成0比0平手。

下半場剛開賽第46分鐘，瑞士隊球員巴爾加斯（Ruben Vargas）攻門破網，幫助瑞士隊取得1比0領先。

▲ X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

比賽進行到第57分鐘，瑞士隊球員曼贊比（Meschack Elia ）起腳破網再下一城，幫助瑞士隊將領先優勢擴大為2比0。

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比賽進行到第76分鐘，普羅米斯替補登場僅1分鐘即破門，助加拿大扳回一城，加拿大1比2瑞士。

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