世界盃╱波赫3：1領先卡達 拚晉級

波赫隊阿拉伊貝戈維奇踢進本場首球。（路透）

世界盃 分組賽最後一輪，波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）24日與卡達交手。瑞士已確定以分組第一名晉級，重點是看同時舉行的兩場比賽中，加拿大與波赫誰能以第二名擠進晉級名單。

上半場波赫完全掌握主導權，開局便頻頻利用遠射製造威脅；比賽進行到第29分鐘，阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）憑藉一記世界波打破僵局，幫助球隊取得領先。

Alajbegović BANGER 🇧🇦



What a solo goal to put his side in front first! pic.twitter.com/N95ApKvdQd — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

第34分鐘，哲科（Edin Džeko）在前線施壓造成對手防守失誤，製造了一記烏龍球，為波赫擴大領先優勢。上半場結束前，卡達隊的海多斯（Hassan Al-Haydos）追回一球。上半場結束，波赫暫時以2比1領先卡達。

QATAR PULLS ONE BACK 🇶🇦



Captain Hassan Al-Haydos taps this one home! pic.twitter.com/ajOyBAKyoe — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

下半場第80分鐘，波赫Ermin Mahmic再進一球，波赫3:1領先。