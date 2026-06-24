世界盃／內馬爾終於要上場 巴西小組賽最後一輪對戰蘇格蘭

內馬爾22日參加巴西隊訓練，備戰世界盃足球賽。（路透）

巴西隊總教練總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）24日表示，因小腿傷勢缺席前兩場世界盃 小組賽的球星內馬爾（Neymar）已恢復訓練狀態，可以出戰對蘇格蘭的世界盃C組最後一輪賽事，但他並未鬆口是否會安排內馬爾先發。

現年34歲的內馬爾因小腿受傷，至今尚未在本屆世界盃亮相。

路透報導，安切洛蒂在賽前記者會表示：「內馬爾已經可以出賽，他本周持續訓練，具備上場條件。我們非常高興他回來了，憑藉他的能力，無疑能幫助球隊。」

安切洛蒂指出，內馬爾為了盡快復出付出許多努力，「我對他的表現感到非常滿意。即使沒有上場，他也能為球隊帶來經驗與比賽智慧，並幫助年輕球員成長。」

當被問到內馬爾是否有能力踢滿全場時，安切洛蒂先開玩笑地說：「他可以散步90分鐘。」隨後補充表示，內馬爾目前身體狀況良好，近期訓練表現十分出色。

巴西目前在C組前兩戰取得1勝1和戰績，首戰與摩洛哥1：1握手言和，第二戰則以3：0擊敗海地。若能在最後一輪擊敗蘇格蘭，將順利晉級32強淘汰賽。

安切洛蒂認為巴西隊狀態正逐步提升，「第一場比賽表現並不理想，第二場有所進步，我們有信心第三場會踢得更好。我們肩負著代表巴西征戰世界盃的重要責任。」

安切洛蒂強調，如今世界盃已沒有輕鬆的比賽，「容易踢的世界盃早已成為過去式，我們已經準備好迎接一場艱難的對決。」