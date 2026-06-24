我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

世界盃／英格蘭被排名65的迦納逼和 貝林漢：有點失望

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝林漢、凱恩。（美聯社）
貝林漢、凱恩。（美聯社）

首戰攻進4球寫下大勝，英格蘭23日面對FIFA世界排名65的迦納卻受限對手鐵桶陣，沒有任何進球，0：0結果讓中場球星貝林漢（Jude Bellingham）坦言「有點失望」。

英格蘭全場持球率超過7成，全場19次射門有5次射正，但沒能攻破球門，第一場有進球記錄的貝林漢說：「對他們的防守和陣形有些失望，他們完全達到比賽目標，即時我們獲得所有腳球、控球權和遠射機會，也沒能突破他們防線。」

世界盃9度碰非洲球隊未嘗敗績的英格蘭，23日控球率達到7成9卻沒有任何進球，寫下世界盃近60年來的特別紀錄。

首度執教世界盃的英格蘭總教練登圖赫爾（Thomas Tuchel）表示，迦納防守堅決、紀律嚴明，自家隊長凱恩（Harry Kane）也沒能如球隊預期的多多參與進攻，「很難找到空間，僅有的幾個時刻又太走運。」

凱恩上、下半場都有破門可能，尤其第86分鐘球門前的機會，但他卻踢飛，自己都跪地抱頭難掩失望。

2戰獲得4分積分，迦納總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）讚球員完美執行計畫，「我們的戰術是從比賽第一分鐘就開始封鎖他們，讓他們感到沮喪，我們也做到了。」

精華 FAQ

  • 英格蘭雖然掌握七成以上控球，也創造19次射門機會，但迦納以密集防守與嚴明紀律封鎖禁區，讓英格蘭難以找到真正的破門空間，最終只能以0比0收場。

  • 貝林漢表示對結果有點失望，認為迦納的防守和陣形非常成功，即使英格蘭拿到許多角球、控球權與遠射機會，仍無法突破對方防線。

  • 迦納總教練奎羅茲稱讚球員完美執行戰術，從開賽第一分鐘就開始封鎖英格蘭，成功讓對手感到沮喪，並靠這樣的防守策略守住寶貴的1分。

世界盃

上一則

世界盃／3場小組賽飛來飛去 南非總教練：令人非常疲憊

下一則

MLB／道奇狂敲17安大勝雙城 大谷翔平3支0但敲回勝利打點

延伸閱讀

世界盃／絕佳機會球踢飛被迦納逼和 凱恩無奈：必須接受

世界盃／絕佳機會球踢飛被迦納逼和 凱恩無奈：必須接受
世界盃／失望上半場平手狀態 凱恩曝改變戰局關鍵

世界盃／失望上半場平手狀態 凱恩曝改變戰局關鍵
世界盃／英格蘭0：0遭迦納逼平 錯失提前晉級機會

世界盃／英格蘭0：0遭迦納逼平 錯失提前晉級機會
世界盃／凱恩梅開二度 英格蘭4：2擊退克羅埃西亞

世界盃／凱恩梅開二度 英格蘭4：2擊退克羅埃西亞

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50
巴西裁判威爾頓・桑帕約（Wilton Sampaio）向南非球員茲瓦內（Themba Zwane）出示紅牌。（美聯社）

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

2026-06-17 16:19

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了