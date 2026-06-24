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世界盃／首戰被罵爆 C羅坦言是「黑暗一周」

記者曾思儒／即時報導
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葡萄牙球星C羅23日踢進兩球。（歐新社）
葡萄牙球星C羅23日踢進兩球。（歐新社）

世界盃小組賽，葡萄牙首戰遭剛果1：1逼平，讓41歲的當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）被罵翻，不過23日葡萄牙以5：0大勝烏茲別克，C羅更有「梅開二度」演出，賽後他坦言經過難熬、黑暗的一周，但團隊和自己都挺過來了，23日表現就是最好證明。

C羅23日的進球不但終結連10場大賽的進球荒，也締造世界盃首位連6屆都有進球紀錄，另以41歲又138天成為世界盃史上第二老的進球者，僅次於喀麥隆退役名將米拉（Roger Milla）1994年碰俄羅斯時的42歲又39天。

「上帝會幫助那些努力的人，我知道我的隊友也會幫助我。」從2006年起每屆世界盃都有進球的C羅賽後坦言，經過很難熬、黑暗的一周，甚至想從足壇退役，「但我一如過往堅持了下來，因為我相信努力滲過一切。」

「這很難，我必須承認，但我們挺過來了。」C羅也提到，外界對球員的評論一直很苛刻，尤其是對教練和自己，但已經踢球23年，不會把這些批評放在心上，個人能做的就是持續努力，至於外界事務無法掌控，「我們都知道當沒有贏，我們就會被攻擊，尤其是我。」

精華 FAQ

  • 因為葡萄牙在世界盃小組賽首戰只和剛果踢成1比1平手，未能開出好彩頭，身為當家球星的C羅自然成為外界檢討焦點。

  • C羅對烏茲別克梅開二度，帶領葡萄牙5比0大勝，終結連10場大賽進球荒，也成為世界盃史上首位連6屆都有進球的球員。

  • 他說那是一段很難熬、黑暗的一週，甚至一度想到退役，但仍靠努力、隊友支持和長年經驗堅持下來，認為自己能做的就是持續努力。

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