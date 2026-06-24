世界盃／穆納茲關鍵破網 哥倫比亞1：0退民主剛果 率先晉級

哥倫比亞以1：0收下小組2連勝，提前晉級32強淘汰賽。(美聯社)

相隔一屆重返世界盃 舞台，哥倫比亞23日和民主剛果一路糾纏，靠第76分鐘穆納茲（Daniel Munoz）左腳勁射破網打破僵局，最終以1：0收下小組2連勝，提前晉級32強淘汰賽。

兩隊前75分鐘都沒能破網，直到第76分鐘，第一場有進球記錄的穆納茲在右側獲得機會，左腳一掃將球送入網，個人第2記世界盃進球讓哥倫比亞取得領先。

第79分鐘哥倫比亞攻勢再起，迪亞茲（Luis Díaz）在空門下再把球送進球門，但被裁判先吹了犯規，沒能完成4分鐘連進2球紀錄；第80分迪亞茲又逮到機會勁射破網，但這次是越位，自己都氣得捶地。

民果剛果傷停補時頻頻挑戰球門，不過都沒能突破哥倫比亞門將巴爾加斯（Camilo Vargas），最終哥倫比亞就以1球差收下寶貴的3分積分，率先成為K組晉級隊伍。

哥倫比亞小組最終戰將碰C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙；積分停在1分的民主剛果尚未被淘汰，下戰將和烏茲別克對決，仍有機會搶進32強淘汰賽。