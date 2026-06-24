世界盃／穆納茲關鍵破網 哥倫比亞1：0退民主剛果 率先晉級
相隔一屆重返世界盃舞台，哥倫比亞23日和民主剛果一路糾纏，靠第76分鐘穆納茲（Daniel Munoz）左腳勁射破網打破僵局，最終以1：0收下小組2連勝，提前晉級32強淘汰賽。
兩隊前75分鐘都沒能破網，直到第76分鐘，第一場有進球記錄的穆納茲在右側獲得機會，左腳一掃將球送入網，個人第2記世界盃進球讓哥倫比亞取得領先。
第79分鐘哥倫比亞攻勢再起，迪亞茲（Luis Díaz）在空門下再把球送進球門，但被裁判先吹了犯規，沒能完成4分鐘連進2球紀錄；第80分迪亞茲又逮到機會勁射破網，但這次是越位，自己都氣得捶地。
民果剛果傷停補時頻頻挑戰球門，不過都沒能突破哥倫比亞門將巴爾加斯（Camilo Vargas），最終哥倫比亞就以1球差收下寶貴的3分積分，率先成為K組晉級隊伍。
哥倫比亞小組最終戰將碰C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙；積分停在1分的民主剛果尚未被淘汰，下戰將和烏茲別克對決，仍有機會搶進32強淘汰賽。
哥倫比亞靠穆納茲在第76分鐘的左腳勁射破網，打破與民主剛果長時間的平手僵局，也成為全場唯一進球，幫助球隊取得關鍵領先。 第79分鐘迪亞茲空門破門，但裁判先判犯規；第80分鐘他再度射進，卻被判越位。兩次進球都遭吹掉，讓他錯失短時間連進兩球的機會。 哥倫比亞拿下小組二連勝後已確定晉級32強淘汰賽；民主剛果則積分停在1分，尚未被淘汰，最後一戰對烏茲別克仍有爭取出線的機會。
精華 FAQ
哥倫比亞靠穆納茲在第76分鐘的左腳勁射破網，打破與民主剛果長時間的平手僵局，也成為全場唯一進球，幫助球隊取得關鍵領先。
第79分鐘迪亞茲空門破門，但裁判先判犯規；第80分鐘他再度射進，卻被判越位。兩次進球都遭吹掉，讓他錯失短時間連進兩球的機會。
哥倫比亞拿下小組二連勝後已確定晉級32強淘汰賽；民主剛果則積分停在1分，尚未被淘汰，最後一戰對烏茲別克仍有爭取出線的機會。
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