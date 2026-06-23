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世界盃／「魔笛」國家隊200場出賽加持 克羅埃西亞1球險勝巴拿馬

記者劉肇育／即時報導
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克羅埃西亞靠以1：0擊敗巴拿馬，保住晉級32強的一線生機。(路透)
克羅埃西亞靠以1：0擊敗巴拿馬，保住晉級32強的一線生機。(路透)

世界盃足球賽小組賽第二輪最後一天賽事，L組首戰皆輸球的克羅埃西亞與巴拿馬在今天進行晉級關鍵戰，雙方在上半場都未能進球的情況下，克羅埃西亞靠著下半場替補上陣的布迪彌爾（Ante Budimir）在第54分鐘進球，加上門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）多次精彩撲救表現，最終就以1：0擊敗巴拿馬，保住晉級32強的一線生機。

今年世足賽L組賽事形成亂鬥，首場比賽以4：2擊敗克羅埃西亞的英格蘭，在今天的第二場卻遭到迦納意外逼平，這也讓克羅埃西亞以及首戰不敵迦納的巴拿馬都燃起晉級生機，而兩隊今天交手，也迎來克羅埃西亞傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）的國家隊生涯第200場出賽，成為繼日前的阿根廷梅西（Lionel Messi）後，史上第4位達成此出賽成就的球員。

不過今天克羅埃西亞卻陷入苦戰，在上半場與巴拿馬都未能攻破彼此球門，兩隊也以0：0進入中場休息，但下半場開踢後克羅埃西亞也決定變陣並收到成效。第54分鐘克羅埃西亞斯塔尼希奇（Josip Stanisic）在右路橫傳誘使巴拿馬門將莫斯克拉 （Orlando Mosquera）出擊，而替補上陣的11號布迪彌爾在巴拿馬放空門的情況下，輕鬆起腳將球點入球門，為克羅埃西亞首開紀錄。

進球後不到3分鐘，克羅埃西亞又靠著防守反擊，讓帕沙利奇（Marco Pasalic）一度取得單刀機會，但卻遭到莫斯克拉擋下。第68分鐘，巴拿馬展開反撲，三度在禁區內起腳和頭錘，但卻接連遭到克羅埃西亞門將利瓦科維奇成功擋下，精彩的撲救美技幫助克羅埃西亞化解失分危機。第93分鐘巴拿馬獲得一次定位球機會，由穆里略（Amir Murillo）操刀直接射門卻直接飛越球門上方，錯過最終反撲機會，最終克羅埃西亞就以1：0取勝，保住晉級一線生機，巴拿馬則是在苦吞2連敗後確定無緣晉級。

克羅埃西亞靠以1：0擊敗巴拿馬，保住晉級32強的一線生機。(路透)
克羅埃西亞靠以1：0擊敗巴拿馬，保住晉級32強的一線生機。(路透)

精華 FAQ

  • 克羅埃西亞靠下半場替補上陣的布迪彌爾在第54分鐘破門得分，成為全場唯一進球，最終幫助球隊以1比0擊敗巴拿馬。

  • 莫德里奇在對巴拿馬之戰迎來國家隊生涯第200場出賽，成為史上第4位達成此項出賽里程碑的球員，象徵其長年穩定貢獻。

  • 巴拿馬先在前一戰落敗，今天又被克羅埃西亞以1比0擊敗，累積2連敗後確定提前出局，失去晉級32強的機會。

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