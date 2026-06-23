世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

41歲的C羅本屆世界盃承受國內媒體與輿論的巨大壓力，先發地位甚至遭到質疑，今面對烏茲別克的比賽獨中兩元，不僅率領球隊以5：0大勝，更成為歷史上首位在六屆世足賽都有進球紀錄的球員。(路透)

2026年世界盃 足球賽K組分組賽爆出高潮，首戰表現沉寂的葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo），在面對烏茲別克的比賽中重振雄風，他單場獨中兩元，不僅率領球隊以5：0大勝、搶下晉級淘汰賽的關鍵優勢，更成為歷史上首位在六屆世足賽都有進球紀錄的球員，賽後談到未來可能在淘汰賽與宿敵梅西（Lionel Messi）交手，C羅直言「那一定很棒。」

葡萄牙首輪遭剛果逼平，高齡41歲的C羅因而承受國內媒體與輿論的巨大壓力，先發地位甚至遭到質疑。不過這位傳奇前鋒頂住「老將無用論」的冷言冷語，在與烏茲別克一戰開賽僅6分鐘就破門得分，隨後在半場結束前再下一城，加上隊友門德斯（Nuno Mendes）、萊奧（Rafael Leao）的進球與對手的烏龍球，葡萄牙用一場大勝宣告王者回歸。

「這是一段非常艱難的時光，大眾對球員和教練的批評相當嚴厲。」C羅賽後淡然表示，自己在職業足壇闖蕩了23年，早已看透人情冷暖，「當一切順利時，大家會說『C羅太棒了』；一旦搞砸了，他們又會說『C羅該退休了、他太老了』。情況永遠如此，但我們今天做出了最好的回應。」

隨著葡萄牙晉級形勢大好，外界焦點也轉向淘汰賽階段，兩隊若順利晉級可能落入同一半區，這意味著C羅與今年前兩戰已經狂掃5球的阿根廷球王梅西，有機會在世足賽舞台上迎來生涯首次的重大國際賽正面交鋒。

面對記者追問這個萬眾矚目的「絕代雙驕」對決，C羅笑著說：「我不知道該怎麼回答，但這絕對會很夢幻。不過眼下最重要的還是贏球並晉級，隨時為下一場做好準備。」然而，當被問及與梅西、姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）的金靴獎之爭時，這位好勝的葡萄牙巨星隨即展現犀利作風，以一句「下一題」乾脆地句點話題，強調球隊的團結勝過一切個人榮譽。