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紅魔鬼世足之路顛簸 比利時媒體化身數學老師算晉級

中央社布魯塞爾23日專電
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圖為比利時球員在21日與伊朗比賽前合影。(路透)
圖為比利時球員在21日與伊朗比賽前合影。(路透)

比利時在今年世界盃的首勝仍未開張，連帶使得球迷開始擔心晉級之路。比利時媒體化身數學老師，逐一分析接下來晉級淘汰賽或是小組賽淘汰的情境。

世界盃G組第2輪的賽事，比利時與伊朗戰成平手，加上同組的埃及勝過紐西蘭，在比較積分與各項數據後，比利時暫時排在分組第3的位置。相較於賽前被預料將以分組第1出線的風光，如今晉級之路越來越顛簸。

針對比利時的世界盃之旅，布魯塞爾時報以「比利時需要做些什麼，才能晉級世界盃淘汰賽」為主題，逐一分析接下來晉級淘汰賽或是小組賽淘汰的情境。

報導指出，比利時若要以分組第1晉級，不但需要自助還得人助。在小組賽最後一場比賽中擊敗紐西蘭，還得期待伊朗和埃及在最後一場比賽中踢成平手，且比利時的淨勝球等數據需優於埃及。若是數據遜於埃及，則將以分組第2的身分晉級淘汰賽。

除了每個小組前2名篤定晉級之外，今年的世界盃中，12個小組的第3名都會被納入同一個排名機制中，最終將從12個第3名中挑出在這個排名裡名列前8的球隊，同樣也能挺進淘汰賽。

目前比利時正是G組的第3名，同時在12個「第3名國家」中排名第4，因此仍落在晉級的安全範圍中。然而，考慮到最後一輪賽事結果將會牽動這項排名，因此以第3名晉級仍存在相當大的不確定性。

若是比利時輸給紐西蘭，加上伊朗輸給埃及，比利時仍有可能靠著比較淨勝球等數據維持優勢，取得分組第3的地位，但極有可能跌出晉級的安全名單。因此，若是最後一場比賽無法贏球，比利時挺進淘汰賽的機會將會變得非常渺茫。

報導指出，若是比利時以分組第2出線，接下來32強淘汰賽的對手可能會是D組的巴拉圭或澳洲。若獲勝並順利挺進16強，將有機會與上一屆的冠軍阿根廷交手。

精華 FAQ

  • 因為比利時與伊朗踢平，且埃及擊敗紐西蘭，使比利時在積分與相關數據比較後暫列第三，原本被看好的小組第一出線路線因而變得不順。

  • 比利時最後一戰必須擊敗紐西蘭，同時期待伊朗與埃及踢成平手，且自身淨勝球等數據要優於埃及，否則就可能只能以小組第二身分晉級。

  • 本屆12個小組第三要比較排名，前八才能晉級；比利時目前雖暫居第4仍在安全線內，但最後一輪會大幅改變排名，若不勝球隊就可能跌出名單。

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