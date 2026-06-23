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世界盃／阿爾及利亞2：1逆轉約旦 保住晉級希望

記者劉肇育／即時報導
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阿爾及利亞2：1逆轉約旦。(歐新社)
阿爾及利亞2：1逆轉約旦。(歐新社)

世界盃J組賽事，在阿根廷率先搶下小組首張32強門票後，首戰皆輸球的阿爾及利亞與約旦也展開晉級保衛戰，儘管約旦上半場先馳得球，但下半場阿爾及利亞靠著兩次角球機會連續破門，最終以2：1逆轉勝出，保住晉級希望。

隊史首度參與世足賽的約旦，今年小組賽首戰就與奧地利激戰，並在下半場靠著奧爾萬（Ali Olwan）進球一度扳平戰局，只可惜奧地利在比賽末段發起猛攻連進兩球，最終以3：1帶走勝利。

22日約旦與首戰不敵阿根廷的阿爾及利亞交鋒，在輸球就可能無緣晉級的情況下，兩隊都背負著不能再輸的壓力。上半場兩隊一路拉鋸，比賽第36分鐘約旦塔馬里（Mousa Al-Tamari）一度嘗試射門，不過在球擦腳而過後，反倒讓在後方的拉什丹（Nizar Al-Rashdan）逮到機會補上一腳破門，幫助約旦先馳得球，上半場踢完約旦也以1：0領先。

約旦在下半場轉攻為守，希望能夠保住隊史在世足賽的首度領先優勢，並利用防守反擊數次突襲阿爾及利亞球門，但未能再拉開差距。第69分鐘阿爾及利亞獲得角球機會，球開出後筆直飛向球門，本布阿利（Nadhir Benbouali）在空戰中頭錘破門，幫助阿爾及利亞扳平戰局。

第82分鐘阿爾及利亞攻勢再起，再度靠著角球開出爭頂後，由古伊里（Amine Gouiri）在門前補進一腳，球在撞擊約旦球員以及門將後「兩顆星」彈入球門內，且經過VAR檢視並未有越位狀況發生，阿爾及利亞成功逆轉戰局，最終以2：1險勝，保住晉級32強希望，約旦則是與世足賽隊史首個積分再度擦身而過。

精華 FAQ

  • 阿爾及利亞在這場關鍵戰以二比一逆轉約旦，先丟一球後靠著下半場兩次角球機會連續破門，順利拿下勝利並延續晉級希望。

  • 第36分鐘時，塔馬里射門時球擦身而過，反而讓後方的拉什丹抓到補射機會，成功把球送進球門，幫助約旦先取得一比零領先。

  • 阿爾及利亞靠兩次角球改寫戰局，第69分鐘先由本布阿利頭錘扳平，第82分鐘再由古伊里門前補射完成逆轉，並經VAR確認有效。

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