世界盃／挪威闖32強嗨翻 哈蘭德率隊「維京划船」慶祝

挪威隊跟現場球迷一起「維京划船」慶祝。(路透)

世界盃 足球賽I組第二輪，挪威以3：2擊敗塞內加爾，提前取得32強淘汰賽資格。終場哨響後，挪威全隊坐在球場上，以招牌的「維京划船」（Viking Rowing）慶祝儀式，與球迷共享晉級喜悅。

這是挪威自1998年世界盃後，首次重返世界盃正賽。身穿紅色球衣的挪威球迷本屆賽事不斷重現「維京划船」慶祝動作，無論在球場看台、手扶梯上，甚至美國紐約時代廣場都能看見這項象徵維京精神的應援方式，但沒有一次比22日賽後更令人激動。

挪威隊長厄德高（Martin Odegaard）與隊友們在比賽結束後，跟現場球迷一起「維京划船」慶祝。(路透)

隊長厄德高（Martin Odegaard）和梅開二度的哈蘭德（Erling Haaland），賽後召集全隊在球迷面前進行「維京划船」。不過，總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）一度缺席，原來他在終場哨響後先衝上看台，擁抱並親吻妻子慶祝晉級。

隨後，球員們一排排坐在草地上，宛如維京長船上的划槳手，索爾巴肯則擠進哈蘭德身後的位置。厄德高帶頭敲擊節奏，全隊隨著鼓聲模擬划船動作，將現場氣氛推向最高潮。

電視畫面也捕捉到，遠在挪威特隆赫姆（Trondheim）的球迷同步加入慶祝行列，共享歷史性時刻。

挪威前鋒索洛夫（Alexander Sorloth）賽後笑容滿面地表示：「真的太有趣了，比我原本想像的還要好玩。當你聽到那個聲音時，一切都非常神奇。」

挪威隊跟現場球迷一起「維京划船」慶祝。(路透)

被問到這股「維京力量」能帶領球隊走多遠時，索洛夫充滿信心地說：「這是世界盃，任何事情都有可能發生。如果我們踢出最佳水準，我們可以走得很遠。」

目前挪威與法國同積6分，但因淨勝球劣勢暫居I組第二，兩隊將於27日小組賽最後一輪正面交鋒，爭奪分組第一席位。