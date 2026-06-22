世界盃／梅西登頂射手王 這天也是馬拉度納的進球紀念日

阿根廷22日在德州2026年世界盃足球賽J組第2輪迎戰奧地利，超級巨星梅西獨進兩球，最終就以2比0贏球，且確定晉級32強。梅西登頂成為世足賽歷史進球王，(路透)

22日舉行的世界盃 J組小組賽中，阿根廷以2比0擊敗奧地利，成功鎖定淘汰賽門票。這兩分又由當家球星梅西(Lionel Messi)拿下，加上首戰「帽子戲法」的三球，梅西以18顆球超越德國名將克洛澤(Miroslav Klose)成為世界盃史上「進球王」。

美聯社報導，比賽第9分鐘時阿根廷前鋒馬丁內斯(Lautaro Martínez)曾在禁區內製造點球，由梅西操刀主罰12碼，卻意外踢得偏右，梅西賽後表示他罰丟的時候真的很生氣。

比賽第38分鐘，左後衛梅迪納(Facundo Medina)從左路送出精準的低平傳中球，中路的阿爾馬達(Thiago Almada)聰明漏球掩護，球直接傳到了禁區中央的梅西腳下，梅西順勢用招牌的左腳推射將球精準送入網窩。這球讓梅西超越克洛澤的16球世界盃進球紀錄。

比賽進入傷停補時第5分鐘時，阿根廷發動快速反擊，艾瓦雷茲(Julián Álvarez)在禁區內起腳勁射，雖然第一時間被奧地利門將施拉格爾(Alexander Schlager)奮力撲出，但梅西反應神速，在門前近距離補射入網，最終以2比0完勝。

梅西打破進球紀錄之日，正好是已故傳奇球星馬拉度納(Diego Maradona)踢入「世紀進球」的40周年紀念日：馬拉度納同樣身披10號戰袍，在1986年墨西哥城世界盃八強賽中幫助阿根廷2-1戰勝英格蘭，取得兩球領先；阿根廷最終贏得了該屆世界盃冠軍。

梅西成為繼60年代法國方丹(Just Fontaine)、70年代巴西雅爾金諾(Jairzinho)之後，第三位連續六場世界盃比賽都有進球的球員。他以122顆國際賽進球位列歷史射手榜第二，僅次於C羅的143球。

阿根廷將於27日晚間在小組賽最後一場比賽中迎戰約旦。兩天後即將迎來39歲的梅西，也掛念著在家鄉生病的父親，賽後他表示為這場勝利感到無比高興，「這場比賽意義重大且得來不易本屆…世界盃的每一場比賽都非常膠著，競爭異常激烈。」