世界盃／梅西登頂射手王 這天也是馬拉度納的進球紀念日
22日舉行的世界盃J組小組賽中，阿根廷以2比0擊敗奧地利，成功鎖定淘汰賽門票。這兩分又由當家球星梅西(Lionel Messi)拿下，加上首戰「帽子戲法」的三球，梅西以18顆球超越德國名將克洛澤(Miroslav Klose)成為世界盃史上「進球王」。
美聯社報導，比賽第9分鐘時阿根廷前鋒馬丁內斯(Lautaro Martínez)曾在禁區內製造點球，由梅西操刀主罰12碼，卻意外踢得偏右，梅西賽後表示他罰丟的時候真的很生氣。
比賽第38分鐘，左後衛梅迪納(Facundo Medina)從左路送出精準的低平傳中球，中路的阿爾馬達(Thiago Almada)聰明漏球掩護，球直接傳到了禁區中央的梅西腳下，梅西順勢用招牌的左腳推射將球精準送入網窩。這球讓梅西超越克洛澤的16球世界盃進球紀錄。
比賽進入傷停補時第5分鐘時，阿根廷發動快速反擊，艾瓦雷茲(Julián Álvarez)在禁區內起腳勁射，雖然第一時間被奧地利門將施拉格爾(Alexander Schlager)奮力撲出，但梅西反應神速，在門前近距離補射入網，最終以2比0完勝。
梅西打破進球紀錄之日，正好是已故傳奇球星馬拉度納(Diego Maradona)踢入「世紀進球」的40周年紀念日：馬拉度納同樣身披10號戰袍，在1986年墨西哥城世界盃八強賽中幫助阿根廷2-1戰勝英格蘭，取得兩球領先；阿根廷最終贏得了該屆世界盃冠軍。
梅西成為繼60年代法國方丹(Just Fontaine)、70年代巴西雅爾金諾(Jairzinho)之後，第三位連續六場世界盃比賽都有進球的球員。他以122顆國際賽進球位列歷史射手榜第二，僅次於C羅的143球。
阿根廷將於27日晚間在小組賽最後一場比賽中迎戰約旦。兩天後即將迎來39歲的梅西，也掛念著在家鄉生病的父親，賽後他表示為這場勝利感到無比高興，「這場比賽意義重大且得來不易本屆…世界盃的每一場比賽都非常膠著，競爭異常激烈。」
梅西在對奧地利的比賽中攻進兩球，幫助阿根廷以2比0獲勝，並提前拿到淘汰賽門票。其中第二球更讓他正式超越克洛澤，改寫世界盃進球紀錄。 梅西以世界盃累積18顆進球，超越德國名將克洛澤的16球，成為世界盃史上新的進球王。這項紀錄也象徵他在國際大賽的長期穩定火力。 除了刷新進球紀錄，梅西也成為繼方丹與雅爾金諾後，第三位連續六場世界盃都有進球的球員，且破紀錄當天剛好是馬拉度納世紀進球40周年紀念日。
精華 FAQ
梅西在對奧地利的比賽中攻進兩球，幫助阿根廷以2比0獲勝，並提前拿到淘汰賽門票。其中第二球更讓他正式超越克洛澤，改寫世界盃進球紀錄。
梅西以世界盃累積18顆進球，超越德國名將克洛澤的16球，成為世界盃史上新的進球王。這項紀錄也象徵他在國際大賽的長期穩定火力。
除了刷新進球紀錄，梅西也成為繼方丹與雅爾金諾後，第三位連續六場世界盃都有進球的球員，且破紀錄當天剛好是馬拉度納世紀進球40周年紀念日。
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