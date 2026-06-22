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世界盃／哈蘭德接力梅開二度 挪威擊敗塞內加爾 晉級32強

記者曾思儒／即時報導
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挪威3：2擊敗塞內加爾。（美聯社）
挪威3：2擊敗塞內加爾。（美聯社）

世界盃足球賽I組第二輪賽事22日在美國新澤西登場，挪威先靠霍姆格倫·佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）破門，當家球星哈蘭德（Erling Haaland）更「梅開二度」，不過塞內加爾也有薩爾（Ismaïla Sarr）還以顏色，他補時階段攻進個人第二球，讓比賽出現變數，不過挪威最終仍以3：2奪下連勝，暌違28年重返世界盃舞台就提前闖進32強淘汰賽。

1998年後首度重返世界盃的挪威，小組賽首戰哈蘭德就攻進2球，今天再展現爆發力，霍姆格倫·佩德森第43分鐘率先破網後，哈蘭德5分鐘後左腳勁射也攻破球門，讓挪威取得2：0領先。

薩爾第53分鐘攻進塞內加爾第一球，但哈蘭德58分鐘時又還以顏色，他在球門前右腳一抬，將球輕巧送入網，讓挪威重回2球領先。

哈蘭德梅開二度，助挪威擊敗塞內加爾。（美聯社）
哈蘭德梅開二度，助挪威擊敗塞內加爾。（美聯社）

薩爾補時階段再度破網，個人也是「梅開二度」，但仍以1球差敗陣，沒能帶走積分，也讓挪威以2連勝之姿提前挺進淘汰賽。

哈蘭德的父親老哈蘭德（Alf-Inge Haaland）是1994年打進世界盃的成員，相隔32年換兒子站上世界盃舞台，今天老哈蘭德也在現場見證兒子的表現；哈蘭德也成為世界盃史上第6位首度參賽就在頭兩戰都有不只一顆進球的選手。

同日比賽中，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）也都完成梅開二度。本屆世界盃已是第二次由哈蘭德、姆巴佩和梅西三位頂級球星在同一天至少各進兩球。

此役過後，挪威2戰全勝積6分，不過因淨勝球劣勢暫居I組第二，落後同樣拿下6分的法國。至於吞下2連敗的塞內加爾仍以0分墊底，最後一輪小組賽必須擊敗伊拉克，才有機會爭取晉級淘汰賽資格。

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