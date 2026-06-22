梅西第38分鐘進球 阿根廷1:0領先奧地利
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美東時間1:52PM更新
世界盃小組賽J組第二輪美東時間22日下午1點由阿根廷對陣奧地利。在第38分鐘時，梅西(Lionel Messi)踢進一球，目前1:0領先奧地利。
梅西打入個人世界盃生涯第17球，正式超越德國名宿克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃歷史第一射手。
此前梅西共出戰27場世界盃比賽，打入16球，與克洛澤並列世界盃歷史射手榜首位。本場是梅西第28次世界盃登場，他用這粒里程碑進球，將世界盃射手王的紀錄獨自攬入懷中。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
History! Lionel Messi passes Miroslav Klose with his record 17th Men’s FIFA World Cup goal. pic.twitter.com/4PS2I27nRC— FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026
美東時間1:10PM
開場第5分鐘馬丁尼茲(Lautaro Martínez)造點，梅西(Lionel Messi)主罰偏出錯失機會。
據統計，梅西成為了世界盃歷史上主罰點球次數最多球員（7次），而他的3次罰丟也是最多。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
Ref cam POV of Messi's missed PK pic.twitter.com/2JpSSFnqY2— FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026
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