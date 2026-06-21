世界盃／西班牙奧亞爾薩巴爾3分鐘2度破沙國球門 不在意上一場被罵翻

西班牙隊奧亞爾薩巴爾21日踢進兩球。(美聯社)

身為本屆美加墨世界盃 冠軍熱門，「無敵艦隊」西班牙隊小組賽首戰卻被維德角隊意外0：0逼和，今天碰沙烏地阿拉伯重振旗鼓，開賽才10分鐘超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）就率先破網，奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）更在3分鐘內連進兩球，助隊寫下4：0大勝，以4分積分在H組獨居龍頭。

今天「梅開二度」還送出助攻的奧亞爾薩巴爾，對上維德角的上半場前30分鐘沒有任何觸球，受到不少批評，不過他堅稱今天並沒想證明什麼，他說：「證明自己？不，因為我一直能感受到我重視的人給的愛，隊友、教練和每個天共事的人，這些才是我關注的，也是我從這件事獲得的啟發。」

攻進國際賽第26和27顆進球的奧亞爾薩巴爾提到，外界總會有很多聲音，頻頻下指導棋，「但我們仍保持冷靜。」

西班牙在H組中以1勝1和的4分積分暫居龍頭，占據晉級有利位置，小組最終戰將碰烏拉圭；今天吞敗的沙烏地阿拉伯雖以1分積分墊底，仍有晉級機會，不過小組賽最終戰碰維德角有非贏不可壓力。