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世界盃／伊朗隊踢完就要離美…逼和比利時 教頭讚「漂亮一戰」

記者曾思儒／即時報導
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伊朗總教練加蘭諾伊（前）21日在場邊指導。(美聯社)
伊朗總教練加蘭諾伊（前）21日在場邊指導。(美聯社)

和首戰同樣是和局作收，伊朗總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）對今天和比利時的0：0結果有不同註解，他成這場比賽是在最差狀態下的「漂亮一戰」。

受美伊情勢影響，伊朗參加本屆美加墨世界盃遭遇許多困難，尤其是簽證問題，讓球員無法好好備戰。

如此劣勢下能踢平FIFA世界排名第10敗比利時，加蘭諾伊說：「我們以可能是最差狀態進到世界盃，即便如此碰一支強隊和好教練仍有很好結果，我們打了一場漂亮的比賽。」

訓練基地從美國移到墨西哥邊境，今天的比賽只能前一晚抵達美國，一打完比賽晚上就要再返回墨西哥。

加蘭諾伊提到，連同小組首戰和紐西蘭2：2踢平，球隊前兩戰未嘗敗績，「今晚我們會慶祝一下，明天我們就會開始專注在和埃及的比賽，這是一支強勁的隊伍。」他也提到，賽後就要離開美國，根本沒有太多時間可以恢復，「明天我們會看今天的比賽，也會看埃及的比賽，現在我們需要恢復。16個小時，兩趟飛行和一場高強度比賽，我不認為有人可以承受這樣痛苦。我的球員已經竭盡全力，現在就是需要好好恢復。」

在比利時踢球的伊朗中場賈漢巴赫什（Alireza Jahanbakhsh）說，球隊只希望所有後勤人員都能隨行，並有時間適應比賽地點，並沒有其他特別要求，不過面對困境球隊也更加團結，「我們展現了極強的韌性，這顯然部分源於我們所處的困境。」

精華 FAQ

  • 伊朗與世界排名第10的比利時踢成0比0平手，延續首戰和局的結果，前兩戰保持不敗，也展現出在艱難處境下的競爭力。

  • 加蘭諾伊表示，球隊是在可能最差的狀態下進入世界盃，卻仍能對強隊踢出漂亮的一戰，他認為球員已經盡全力完成任務。

  • 伊朗因美伊情勢與簽證問題備戰受限，訓練基地一度移到墨西哥邊境，賽後還要立即返墨，面對長途飛行與高強度比賽，恢復時間非常有限。

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