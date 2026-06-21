世界盃／門將圓夢讓媽媽來美觀戰 維德角隊史前2戰不敗

維德角門將沃津哈在母親到場助威下，表現依然神勇，以2：2逼和烏拉圭。(路透)

21日是父親節，但對維德角門將沃津哈(Vozinha)而言，情況或許有所不同，因為當天他的母親排除萬難，到美國為他加油。

維德角21日在分組賽第二戰迎戰烏拉圭，沃津哈的母親到場觀戰；她早前因未能取得簽證，而無法出席維德角對西班牙的揭幕戰，該場賽事維德角爆冷逼和奪冠熱門西班牙。

22日的維烏之戰，上半場第21分鐘，維德角踢進世界盃 首個進球，領先烏拉圭，稍後烏拉圭兩度攻破沃津哈的十指關，上半場以2：1領先。下半場不氣餒的維德角追上一球，以2：2逼和南美勁旅烏拉圭，兩場和局得積分2分，維德角的神奇之旅仍未結束。

安娜周日透過國際足總發布的影片訊息表示：「我感謝所有球迷，以及過程中所有提供協助的人，感謝你們對球隊，特別是對維德角的支持。我們都希望維德角能踢出好表現，在球場上發光發亮。球員們需要有信心，一切都會順利。」

維德角門將沃津哈的母親安娜(中)在各方協助下，順利到美國觀看兒子的比賽。(路透)

她還說：「抬起頭來，走上球場，爭取入球，你們會表現得很出色，我的孩子們。親你們一下，要堅強勇敢。藍鯊！」

維德角隊通常被稱為「Tubarões Azuis」，葡萄牙語譯為「藍鯊」。

安娜的簽證問題，主要困難是籌集簽證所需的1.5萬元保證金，在美國國務院、國際足總、美國國會議員及維德角足球總會合力下獲得解決，為安娜前往邁阿密鋪平道路。她經過逾24小時的旅程，於周五下午抵達邁阿密，立即獲國際足總官員及義工圍繞，國際足總甚至在周末於佛州的賽事總部特別接待她。

世界盃開賽時，沃津哈在Instagram上約有5萬名追隨者。他帶領維德角在對西班牙一戰成名，引起全球體育界關注，沃津哈的追隨者到周日早上已增至1490萬。

他在對西班牙的賽事後，因含淚發言而暴紅，他當時希望已故祖父母能看到他參加世界盃，並希望母親的簽證問題能及時解決，讓她能到場觀賽。這番話隨即引發各方努力，尋找方法讓安娜能前往美國觀看兒子比賽。