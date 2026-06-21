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世界盃／沙烏地烏龍球 西班牙4:0領先 亞馬爾進首球

世界盃21日看點／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色

世界盃／沙烏地烏龍球 西班牙4:0領先 亞馬爾進首球

世界新聞網王若馨／即時報導
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西班牙18歲球星亞馬爾踢進他在世界盃的第一球後慶祝。(路透)
西班牙18歲球星亞馬爾踢進他在世界盃的第一球後慶祝。(路透)

美東時間01:05 PM 更新

沙烏地阿拉伯雪上加霜，在下半場第49分鐘時，西班牙發角球，古庫瑞拉(Marc Cucurella)在後門柱無人盯防，他左腳抽射直撲球門，球被守門員擋出後，反彈打到沙烏地球員坦巴克蒂(Hassan Al Tambakti)身上再彈進球網，兩人皆救球不及，為西班牙進一個烏龍球。

美東時間12:30 PM

世界盃小組賽H組今天首場是西班牙對上沙烏地阿拉伯，西班牙作為奪冠熱門，在第一場與維德角踢平後，本場有不能輸的壓力。

西班牙18歲球星亞馬爾(Lamine Yamal)在世界盃首度先發，上半場第10分鐘，他接應奧亞薩瓦爾(Mikel Oyarzabal)的傳中，破門得分。這也是他在世界盃的第一顆進球。

奧亞薩瓦爾在第21分鐘及第24分鐘連中兩元，西班牙取得3:0壓倒性領先。

▲ 影片來源：X平台＠Fox Sports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

H組首輪戰結束後，四隊(西班牙、沙烏地、烏拉圭、維德角)戰績全部打平、各獲積分1分，小組情勢膠著。

沙烏地阿拉伯 世界盃

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