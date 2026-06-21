世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

日本隊伊東純也(左)20日踢進第三分。(美聯社)

日本 20日小組第二戰碰突尼西亞，開賽僅4分鐘鎌田大地就幸運進球，這記幸運球寫下日本世界盃 最快進球紀錄，也帶動日本足壇特別一頁，最終日本寫下4：0大勝，隊史首度在世界盃單場攻進4球，上、下半場各進一球的上田綺世也成為日本第一位世界盃演出「梅開二度」的選手。

小組賽首戰，日本以2：2逼平強敵荷蘭，出現神奇進球的鎌田大地20日再先馳得點，這顆開賽第4分鐘的進球也有幸運成分，中村敬斗從左路將球傳向中路，球剛好打到人在球門前的鎌田大地左後腳跟，讓突尼西亞門將達門（Aymen Dahmen）措手不及。

原本日本在世界盃的最快進球紀錄是2018年俄羅斯世界盃對上哥倫比亞，香川真司在第6分鐘破網，20日鎌田大地攻破球門後，上田綺世第31分鐘再遠射破網，讓日本半場踢完取得2：0領先。

下半場日本攻勢再起，伊東純也第69分鐘補刀，讓日本領先擴大到3：0。

比賽尾聲，上田綺世第83分鐘頭錘再建功，他頂出一顆高拋物線的攻擊，巧妙越過突尼西亞防守者，讓日本改寫隊史在世界盃單場最多進球，最終以漂亮勝利收下3分積分，目前和荷蘭同以4分積分並列F組龍頭，在「死亡之組」取得晉級優勢。