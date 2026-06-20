我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄

鄭麗文洛城活動爆圍毆 男子控「被打腦震蕩」

世界盃／西班牙首場踢平被罵翻 主帥：不確定第2場亞馬爾是否先發

新華社／亞特蘭大20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙隊球星亞馬爾20日在練球。(新華社)
西班牙隊球星亞馬爾20日在練球。(新華社)

西班牙隊即將在21日迎來美加墨世界盃的第二個小組賽對手沙烏地阿拉伯隊，主教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）20日表示當家球星亞馬爾（Lamine Yamal）身體狀況良好，但他仍在亞馬爾的具體出場時間上「打太極」。

首輪比賽中，西班牙隊爆冷被佛得角隊0：0逼平，因傷久疏戰陣的亞馬爾下半場替補出場。20日的賽前新聞發布會上，記者的焦點都集中在亞馬爾身上。德拉富恩特透露，亞馬爾狀態不錯，渴望拿出上佳表現。

「現階段要合理分配他的出場時間，讓他發揮自身優勢。能看他馳騁賽場是一件幸事，他鬥志與技術兼備。」他說。

當有記者問亞馬爾是否會首發時，德拉富恩特沒有給出明確答案。「不一定，我們的用人決定永遠優先保障球員健康，讓他出場就要能給球隊帶來正向作用，明天大家就能看到最終名單。」

德拉富恩特同時強調，外界現階段將亞馬爾與馬拉度納（Maradona）等球員比較是錯誤的，他現在仍處在發展階段。

首場比賽過後，西班牙隊表現遭到了外界質疑，但德拉富恩特表示球隊並沒有因此消沉。「倘若上一場我們最終2：0取勝，大家對比賽的解讀又會截然不同。隊內沒有急躁、壓抑的情緒，我們當然要拿下這場勝利，球員們憋著一股勁，很多時候外界批評反而更能激發鬥志。」

德拉富恩特表示，西班牙隊把握機會的能力還要提升。「上一場我們出球速度太慢，這是接下來要重點改善的地方。」

西班牙隊與沙烏地阿拉伯隊的比賽當天將是德拉富恩特的65歲生日。當被問及期待的生日禮物時，他說：「明天我想要一件新衣服，開玩笑的，我想要的生日禮物很簡單：全隊保持好心情，奉獻一場精彩的比賽，拿下勝利。」

精華 FAQ

  • 他沒有給出明確答案，只表示會先考量球員健康與整體效益，再決定亞馬爾的出場時間，並說明明天公布最終名單。

  • 德拉富恩特認為球隊沒有因此消沉，還說如果首戰結果不同，外界解讀也會改變；他強調球員反而更想用勝利回應批評。

  • 他指出球隊把握機會的能力仍需提升，上一場出球速度太慢也是問題之一，這些都會是下一場比賽的重要調整方向。

沙烏地阿拉伯 世界盃

上一則

MLB／大谷翔平喜獲二寶後重返先發打線 道奇、山本由伸都要拚5連勝

延伸閱讀

世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打
世界盃／踢平維德角遭質疑 西主帥：對羅德里批評是侮辱

世界盃／踢平維德角遭質疑 西主帥：對羅德里批評是侮辱
世界盃H組巡禮╱西班牙真正的考驗 從淘汰賽開始

世界盃H組巡禮╱西班牙真正的考驗 從淘汰賽開始
世界盃／亞洲冠軍卡達 期待拿到隊史首個世界盃積分

世界盃／亞洲冠軍卡達 期待拿到隊史首個世界盃積分

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯