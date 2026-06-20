世界盃／西班牙首場踢平被罵翻 主帥：不確定第2場亞馬爾是否先發

西班牙隊球星亞馬爾20日在練球。(新華社)

西班牙隊即將在21日迎來美加墨世界盃 的第二個小組賽對手沙烏地阿拉伯 隊，主教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）20日表示當家球星亞馬爾（Lamine Yamal）身體狀況良好，但他仍在亞馬爾的具體出場時間上「打太極」。

首輪比賽中，西班牙隊爆冷被佛得角隊0：0逼平，因傷久疏戰陣的亞馬爾下半場替補出場。20日的賽前新聞發布會上，記者的焦點都集中在亞馬爾身上。德拉富恩特透露，亞馬爾狀態不錯，渴望拿出上佳表現。

「現階段要合理分配他的出場時間，讓他發揮自身優勢。能看他馳騁賽場是一件幸事，他鬥志與技術兼備。」他說。

當有記者問亞馬爾是否會首發時，德拉富恩特沒有給出明確答案。「不一定，我們的用人決定永遠優先保障球員健康，讓他出場就要能給球隊帶來正向作用，明天大家就能看到最終名單。」

德拉富恩特同時強調，外界現階段將亞馬爾與馬拉度納（Maradona）等球員比較是錯誤的，他現在仍處在發展階段。

首場比賽過後，西班牙隊表現遭到了外界質疑，但德拉富恩特表示球隊並沒有因此消沉。「倘若上一場我們最終2：0取勝，大家對比賽的解讀又會截然不同。隊內沒有急躁、壓抑的情緒，我們當然要拿下這場勝利，球員們憋著一股勁，很多時候外界批評反而更能激發鬥志。」

德拉富恩特表示，西班牙隊把握機會的能力還要提升。「上一場我們出球速度太慢，這是接下來要重點改善的地方。」

西班牙隊與沙烏地阿拉伯隊的比賽當天將是德拉富恩特的65歲生日。當被問及期待的生日禮物時，他說：「明天我想要一件新衣服，開玩笑的，我想要的生日禮物很簡單：全隊保持好心情，奉獻一場精彩的比賽，拿下勝利。」