世界盃／瑞典隊扳回一成 荷蘭4:1領先

荷蘭隊加克波適時補進，踢進一球。(美聯社)

美東時間2:25 PM 更新

下半場第59分鐘，瑞典 隊埃蘭加(Anthony Elanga)憑藉精彩的個人突破，為瑞典扳回一球，將比分扳為4:1，荷蘭領先。

美東時間2:17 PM 更新

第47分鐘，加克波在左側起腳長射破門，踢進他今天的第二球，荷蘭隊4:0領先。

美東時間2:12 PM 更新

下半場甫開局，第47分鐘荷蘭隊鄧佛里斯(Denzel Dumfries)又是一紀低平球傳中，這次由加克波搶點破門，荷蘭隊3:0領先。

荷蘭隊布羅比射門得分。 (路透)

美東時間1:22 PM

F組今日第一場賽事由荷蘭隊對上瑞典，首輪過後，瑞典以5：1血洗突尼西亞暫居F組榜首，荷蘭則與日本 踢成2：2，未能拿下開門紅。本場若無法取勝，荷蘭最後一輪將陷入背水一戰的險境。

開場後第5分鐘，荷蘭隊取代薩默維爾(Crysencio Summerville)上場先發的前鋒布羅比(Brian Brobbey)，接應加克波的(Cody Gakpo)低平傳中球，在禁區內先馳得點。

僅僅12分鐘後，布羅比接應鄧弗里斯傳中，一個精采的補進，梅開二度，荷蘭2:0領先。

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這是布羅比本屆世界盃 第一次先發上場，他在14日首戰對日本時，在賽事接近結束時替補上陣，沒有太多發揮機會。

兩隊近5次交手，荷蘭取得3勝1和1負，整體稍占上風。