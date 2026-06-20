世界盃／拉菲尼亞傷退、內馬爾續缺陣 森巴軍團大勝卻陷隱憂

巴西雖然贏球卻有壞消息，前鋒拉菲尼亞比賽中因傷退場。（美聯社）

「森巴軍團」巴西 19日雖然在費城 以3：0大勝海地 ，拿下今年小組賽首勝，但勝利背後卻讓巴西男足付出不小代價，效力於西甲巴塞隆納的前鋒拉菲尼亞（Raphinha）在比賽上半場就因右腿受傷被迫提前退場，賽後教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）也面色凝重地表示，必須等到進一步檢查才能確定傷勢。

本場比賽上半場，拉菲尼亞在一次對抗後身體出現不適，隨即倒地接受巴西隊醫的緊急治療，最終無法堅持比賽而被替換下場。走下球場時，拉菲尼亞顯得相當沮喪，隊友馬加利亞斯（Gabriel Magalhaes）也趕緊上前給予擁抱與安慰。

賽後，巴西明星邊鋒小維尼修斯（Vinicius Junior）談到隊友的傷勢時憂心忡忡地說：「拉法（拉菲尼亞）因傷退場真的太令人遺憾了，我感覺這和上一次的傷勢很像，衷心希望不會太嚴重，他能繼續和我們並肩作戰。」拉菲尼亞曾在今年3月底效力巴薩時遭遇大腿後肌拉傷，當時為此休養了將近一個月。

除了拉菲尼亞的突發傷勢，巴西頭牌球星內馬爾（Neymar）此役也因右小腿傷勢連續第二場未能進入比賽名單。對於球隊兩大進攻核心的健康狀況，主帥安切洛蒂坦言，「我們明天才會對拉菲尼亞進行評估，目前很難說發生了什麼。至於內馬爾，他明天將展開個人訓練，隨後會融入團隊，我們非常期待他能在對陣蘇格蘭時復出。」

儘管頂替上場的柏恩茅斯19歲小將拉揚（Rayan）展現初生之犢不畏虎的氣勢，加上庫尼亞（Matheus Cunha）梅開二度，幫助巴西順利搶下關鍵勝利，但隨著淘汰賽步步逼近，森巴軍團的傷兵名單是否會成為奪冠之路的絆腳石，將是教練團接下來的最大考驗。