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世界盃／內馬爾持續缺陣、庫尼亞梅開二度 巴西3：0擊敗海地

記者葉姵妤／即時報導
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巴西目前在小組賽戰績1勝1和、積分4分。 (新華社)
巴西目前在小組賽戰績1勝1和、積分4分。 (新華社)

世界盃足球賽小組賽C組第二輪賽事，巴西今天在費城體育場迎戰海地，34歲球星內馬爾（Neymar）連兩戰因傷缺陣，但森巴軍團靠著庫尼亞（Matheus Cunha）梅開二度，上半場就攻進3球，最終以3：0拿下本屆賽事首勝。

巴西首戰與1：1和摩洛哥踢平，今天對上海地，上半場就攻勢猛烈，在比賽第23分鐘，維尼修斯（Vinicius Jr.）第一時間起腳射門，被海地門將擋下，但庫尼亞（Matheus Cunha）隨後在門前補刀，成功攻破球門，替巴西取得1：0領先。

比賽第36分鐘，維尼修斯傳出助攻，庫尼亞再次破網，梅開二度，目前國家隊生涯累積3顆進球，兩度在場上「衝浪」慶祝。

巴西庫尼亞梅開二度，上半場就攻進3球。 (新華社)
巴西庫尼亞梅開二度，上半場就攻進3球。 (新華社)

巴西在上半場傷停補時階段持續擴大領先差距，維尼修斯參與前兩顆進球後，這次靠自己踢進第3球，讓巴西帶著3：0的領先進入下半場。但拉菲尼亞（Raphinha）在比賽第40分鐘因傷被換下場，也成為巴西後續的隱憂。

下半場海地雖有4次射門、1次射正，仍沒能對巴西製造太多威脅，讓巴西以隊史第41次在世界盃單場攻進3球的表現，收下本屆首勝。

巴西目前在小組賽戰績1勝1和、積分4分追上摩洛哥，分組晉級態勢還未明朗，下一戰將對上戰績1勝1敗的蘇格蘭。 

精華 FAQ

  • 巴西在世界盃小組賽C組第二輪以3：0擊敗海地，三個進球都集中在上半場完成，順利拿到本屆賽事首勝。

  • 庫尼亞在第23分鐘補射破門，36分鐘再接維尼修斯助攻梅開二度，國家隊進球累積到3球，兩次都在場上做出衝浪慶祝。

  • 巴西目前小組賽戰績為1勝1和，累積4分，晉級形勢仍未明朗。下一戰將對上戰績1勝1敗的蘇格蘭，攸關出線機會。

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