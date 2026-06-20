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世界盃／父母從奈及利亞移英 巴洛根受惠出生公民權為美出賽

編譯俞仲慈／綜合報導
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世界盃首戰獨進兩球的巴洛根，受惠於出生公民權，得以代表美國隊出戰。(歐新社)
世界盃首戰獨進兩球的巴洛根，受惠於出生公民權，得以代表美國隊出戰。(歐新社)

美國隊在2026年世界盃分組賽接連過關斬將，主將巴洛根(Folarin Balogun)功不可沒，然而外界可能不知道，巴洛根是來自英國的奈及利亞移民家庭，但他本人卻是在美國出生，而且拜出生公民權之賜能夠代表美國出賽。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，現年24歲的巴洛根，父母是定居英國倫敦的奈及利亞移民，2001年夏天父母搭機前往紐約，其母佛蘿倫絲(Florence Balogun)因懷有七個月身孕，在沒有醫生同意情況下，無法搭上回程班機，被迫在布魯克林(Brooklyn)待產生下巴洛根，後者因出生公民權取得美籍，直到兩個月後一家離開美國。

父母給這個在美國出生的兒子取名為福拉林(Folarin)，這是西非約魯巴(Yoruba)語「與財富同行」(walks with wealth)之意。

巴洛根在家中排行第二，共有三個兄弟姊妹，自小在倫敦長大，八歲起加入青少年足球訓練營，一路走來，英國就是培養巴洛根的搖籃，代表英國參加世界盃似乎也是理所當然。

不過2023年巴洛根被英國球隊阿森納（Arsenal）租借給法國球隊蘭斯（Reims）比賽期間，攻入21球的優異表現，成為萬眾矚目的明日之星，隨著2026世界盃逼近，巴洛根面臨代表奈及利亞、英國、美國哪一支國家隊參賽的抉擇，歷屆世界盃表現欠佳的美國隊更迫切希望網羅這位足球新星，讓巴洛根飽受壓力：「社群平台上有很多球迷鼓勵我，告訴我他們多麼希望我能代表美國隊出戰。」

美國足協積極遊說巴洛根，提供奧蘭多魔術隊(Orlando Magic)比賽門票和環球影城(Universal)貴賓通行證，甚至紐約洋基隊(Yankees)也邀請他參加春訓， 包括普利西奇(Christian Pulisic)等多名美國球星請他吃飯，終於打動巴洛根在2023年5月宣布為美國國家隊效力，並宣稱下此決定是因為感覺就像回家：「當我把消息告訴家人時，他們欣喜若狂，尤其是我媽媽，還說你怎麼拖到現在才決定。」

結果巴洛根不負眾望，在分組賽第一戰個人包辦兩球，帶領美國隊以4：1擊敗巴拉圭，接著對戰澳洲隊也成功助攻美國隊以2：0拿下第二勝。

世界盃首戰獨進兩球的巴洛根，受惠於出生公民權，得以代表美國隊出戰。(歐新社)
世界盃首戰獨進兩球的巴洛根，受惠於出生公民權，得以代表美國隊出戰。(歐新社)

精華 FAQ

  • 因他2001年在紐約布魯克林出生，依法取得美國國籍。雖然他幼年即返英成長，但出生公民權讓他具備代表美國隊參賽的資格。

  • 他的父母是奈及利亞移民，原住倫敦；母親懷孕時赴美待產，意外在布魯克林生下他。之後一家兩個月後返英，他也在倫敦長大。

  • 美國足協除了積極遊說，還安排奧蘭多魔術門票、環球影城通行證與洋基隊春訓邀請，並有球星私下招待，終於打動他在2023年宣布效力美國。

世界盃 華盛頓郵報 移民

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