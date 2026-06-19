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世界盃／上演帽子戲法誓言為科內而戰 大衛：卡達的沮喪可以理解

記者劉肇育／即時報導
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加拿大隊科內(圖)遭到卡達隊馬迪博粗暴飛鏟，後者隨即遭紅牌驅逐出場，但科內當場倒...
加拿大隊科內(圖)遭到卡達隊馬迪博粗暴飛鏟，後者隨即遭紅牌驅逐出場，但科內當場倒地不起，最終左腳被固定在醫療護具中，由擔架抬離現場。(路透)

地主加拿大昨天在世界盃足球賽小組賽寫下歷史新頁，靠著前鋒大衛（Jonathan David）單場狂轟三球的「帽子戲法」精采表現，以6：0橫掃卡達隊，寫下隊史在世足賽的首場勝利，然而這場歷史性的狂勝卻因中場大將科內（Ismael Kone）的重傷而覆蓋陰霾，賽後大衛與全隊更誓言，接下來的每一場比賽都要「為科內而戰」。

此役加拿大進攻行雲流水，大衛更成為自1966年英格蘭傳奇赫斯特（Geoff Hurst）以來，首位在世足賽上演帽子戲法的主辦國球員，一掃首戰表現沉寂的低迷。大衛賽後淡然表示，「這就是前鋒的生活，沒進球被批評很正常。」

不過，全場最揪心的一幕發生在下半場，科內遭到卡達中場馬迪博（Assim Madibo）粗暴飛鏟，後者隨即遭紅牌驅逐出場，但科內當場倒地不起，最終左腳被固定在醫療護具中，由擔架抬離現場，這個畫面讓全隊上下與總教練馬許（Jesse Marsch）都大受打擊。

隨後替補上陣並攻入進球的薩利巴（Nathan Saliba），進球後高舉科內的球衣慶賀。大衛賽後直言，在比賽大局已定的情況下看到隊友重傷，全隊心裡都非常難受，「科內對這支球隊意味著一切，我們非常愛他。接下來我們必須為他保持堅強，為了他繼續走下去。如果你問隊裡任何一個球員同樣的問題，他們都會告訴你同樣的答案。」

談到該場比賽卡達兩位球員因紅牌出場，大衛也說：「考慮到比分，他們的沮喪是可以理解的。沒有哪支球隊希望發生這樣的事。所以他們必須做出反應，但我告訴隊友們，我理解你們的憤怒，但如果你們無法贏得球權，強行衝撞毫無意義，最終只會傷害對方球員。」

目前加拿大在B組暫居領先，下戰面對瑞士只要平手就能晉級淘汰賽，帶著為隊友奮戰的悲壯決心，大衛強調球隊不會做太多繁複的晉級計算，「我們只要上場展現自己的球風，並全力以赴就對了。」

精華 FAQ

  • 因為加拿大以6比0擊敗卡達，拿下隊史在世界盃足球賽的首場勝利，同時也在小組賽中站上有利位置，晉級淘汰賽希望大增。

  • 大衛單場攻入三球完成帽子戲法，成為自1966年英格蘭赫斯特以來，首位在世足賽上演帽子戲法的主辦國球員，表現相當關鍵。

  • 科內遭到粗暴飛鏟後重傷離場，全隊與教練都深受打擊。大衛表示大家都很愛他，未來每場比賽都會帶著為科內而戰的決心繼續前進。

加拿大 世界盃

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