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世界盃／隊史首度連勝晉級32強 美國主帥：想奪冠需要整個團隊

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世界盃／隊史首度連勝晉級32強 美國主帥：想奪冠需要整個團隊

記者劉肇育／即時報導
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世界盃足球賽地主美國今天以2：0輕取「袋鼠軍團」澳洲隊，豪奪分組賽2連勝，提前鎖...
世界盃足球賽地主美國今天以2：0輕取「袋鼠軍團」澳洲隊，豪奪分組賽2連勝，提前鎖定32強淘汰賽門票。(歐新社)

世界盃足球賽地主美國今天在西雅圖陽光映照下，憑藉高壓逼搶戰術與流暢的快速反擊，以2：0輕取「袋鼠軍團」澳洲隊，豪奪分組賽2連勝，不僅提前鎖定32強淘汰賽門票，更創下自1930年首屆世足賽以來，隊史暌違96年的首次世足開局連勝紀錄。

更令美國球迷振奮的是，這場歷史性勝利是在當家球星普利西奇（Christian Pulisic）因小腿受傷缺陣下達成的。總教練波切提諾（Folarin Balogun）賽後盛讚球隊上半場的統治級表現，「當去年12月抽籤結果揭曉時，我就知道這會是一場硬仗。今天普利西奇無法上場，但如果我們想在這項大賽中走到最後、甚至贏得冠軍，我們就需要整個團隊的力量，我為球員和球迷感到無比驕傲。」

此役攻勢發動機、獲選單場最佳球員的前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在上半場第11分鐘展現破壞力，底線強突傳中迫使澳洲隊波吉斯（Cameron Burgess）自擺烏龍。隨後第43分鐘，美式足球超級盃英雄之子費里曼（Alex Freeman）敏銳補頭槌破網，奠定勝基。

巴洛根賽後謙遜表示，球隊複製了首戰對巴拉圭的閃擊戰術，「很開心能幫助費里曼收穫世足首球，能在最高舞台回饋地主球迷意義重大。但我們必須保持腳踏實地，下一場對土耳其依舊要全力爭勝。」

相較於地主的歡騰，澳洲主帥波波維奇（Tony Popovic）則坦言球隊上半場顯得沉重且缺乏活力，「地主球迷的吶喊確實帶來極大震撼，我們顯得有些跟不上節奏，對抗與二波進攻幾乎完敗。雖然下半場球員展現韌性、找回水準，但兩個致命失誤已讓比賽無可挽回。」

精華 FAQ

  • 美國在西雅圖以高壓逼搶結合快速反擊，二比零擊敗澳洲，分組賽取得二連勝，因此提前鎖定32強淘汰賽門票，也創下隊史世足開局連勝紀錄。

  • 普利西奇因小腿受傷未能出賽，但美國靠整體戰術執行與多人分工補位撐住攻防，前場壓迫、邊路突擊和定位前後銜接都很到位，讓球隊仍能維持火力。

  • 第11分鐘巴洛根底線強突傳中，迫使澳洲後衛波吉斯自擺烏龍；第43分鐘費里曼把握機會補上頭槌破門，替地主美國在上半場就建立勝勢。

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