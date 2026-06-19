我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／隊史首度連勝晉級32強 美國主帥：想奪冠需要整個團隊

M&M巧克力豆無人工色素版 兩色消失了

「梅西鏟球犯規 應吃紅牌」阿爾及利亞向FIFA申訴

世界新聞網╱輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿爾及利亞向國際足總（FIFA）提出申訴，認為梅西（中）鏟球犯規。（路透）
阿爾及利亞向國際足總（FIFA）提出申訴，認為梅西（中）鏟球犯規。（路透）

據多家媒體報導，阿爾及利亞已向國際足總（FIFA）提出申訴，認為梅西（Lionel Messi）鏟球犯規、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）拐子肘擊等判罰不公。阿爾及利亞足協人士接受法新社訪問時證實了此事。

阿爾及利亞足協一位消息人士19日向法新社透露，針對世界盃分組賽首戰對陣阿根廷時遭遇的「裁判不公」，阿爾及利亞已正式向國際足總提出申訴，其中特別針對梅西的一次鏟球動作。

在周二的比賽進行到第30分鐘時，梅西從身後以鞋釘朝上的危險動作鏟倒阿爾及利亞後衛曼迪（Aissa Mandi），但主裁判並未亮牌。這位曾奪得八座金球獎的球星當時已為衛冕軍阿根廷隊首開紀錄，隨後更在比賽中上演帽子戲法。

該足協消息人士表示：「申訴主要是針對梅西的鏟球動作，所有人都認為那應該要判紅牌退場。」「此外還有兩次拐子肘擊事件……這兩次動作也都有足夠理由被罰下場。」

阿爾及利亞將於週一的第二場賽事迎戰約旦，隨後於6月27日週六對陣奧地利，進行J組的最後一場分組賽。當被問及阿爾及利亞為何決定提出申訴時，該消息人士補充說明：「我們並非質疑阿根廷隊的實力，但面對不公，我們無法保持沉默。有三個判罰極其明顯，但影像輔助裁判（VAR）當時卻完全沒有介入。」

梅西憑藉這場比賽的「帽子戲法」，已追平前德國前鋒克洛澤（Miroslav Klose）所保持的世界盃隊史生涯累積16顆進球的歷史紀錄。  

精華 FAQ

  • 阿爾及利亞認為對阿根廷的比賽中出現明顯裁判不公，特別是梅西危險鏟球未被罰下，另有兩次疑似肘擊也未受處理，因此正式向FIFA提出申訴。

  • 爭議動作發生在第30分鐘，梅西從身後以鞋釘朝上的危險方式鏟倒曼迪，阿爾及利亞方面主張這應直接判紅牌，但主裁判當時沒有出牌。

  • 梅西在該役上演帽子戲法，幫助阿根廷延續優勢，同時也追平克洛澤保持的世界盃生涯16球紀錄，成為賽後另一個焦點。

梅西 世界盃 阿根廷

上一則

世界盃╱開局僅2分鐘…摩洛哥閃電破門 1-0領先蘇格蘭

下一則

世界盃／隊史首度連勝晉級32強 美國主帥：想奪冠需要整個團隊

延伸閱讀

世界盃／南非中場遭禁賽3場、梅西踩人卻沒事 主帥砲轟VAR裁判雙標

世界盃／南非中場遭禁賽3場、梅西踩人卻沒事 主帥砲轟VAR裁判雙標
世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT

世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
世界盃／梅西獨進3球 阿爾及利亞隊長被打傻：每次機會都能進

世界盃／梅西獨進3球 阿爾及利亞隊長被打傻：每次機會都能進

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20

超人氣

更多 >
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」
世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議