「梅西鏟球犯規 應吃紅牌」阿爾及利亞向FIFA申訴

阿爾及利亞向國際足總（FIFA）提出申訴，認為梅西（中）鏟球犯規。（路透）

據多家媒體報導，阿爾及利亞已向國際足總（FIFA）提出申訴，認為梅西 （Lionel Messi）鏟球犯規、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）拐子肘擊等判罰不公。阿爾及利亞足協人士接受法新社訪問時證實了此事。

阿爾及利亞足協一位消息人士19日向法新社透露，針對世界盃 分組賽首戰對陣阿根廷 時遭遇的「裁判不公」，阿爾及利亞已正式向國際足總提出申訴，其中特別針對梅西的一次鏟球動作。

在周二的比賽進行到第30分鐘時，梅西從身後以鞋釘朝上的危險動作鏟倒阿爾及利亞後衛曼迪（Aissa Mandi），但主裁判並未亮牌。這位曾奪得八座金球獎的球星當時已為衛冕軍阿根廷隊首開紀錄，隨後更在比賽中上演帽子戲法。

該足協消息人士表示：「申訴主要是針對梅西的鏟球動作，所有人都認為那應該要判紅牌退場。」「此外還有兩次拐子肘擊事件……這兩次動作也都有足夠理由被罰下場。」

阿爾及利亞將於週一的第二場賽事迎戰約旦，隨後於6月27日週六對陣奧地利，進行J組的最後一場分組賽。當被問及阿爾及利亞為何決定提出申訴時，該消息人士補充說明：「我們並非質疑阿根廷隊的實力，但面對不公，我們無法保持沉默。有三個判罰極其明顯，但影像輔助裁判（VAR）當時卻完全沒有介入。」

梅西憑藉這場比賽的「帽子戲法」，已追平前德國前鋒克洛澤（Miroslav Klose）所保持的世界盃隊史生涯累積16顆進球的歷史紀錄。