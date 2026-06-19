今日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」

維尼修斯（右）是巴西陣中的靈魂人物。（新華社）

美加墨世界盃 第二輪，巴西 將於今晚8時30分對戰海地 ；巴西隊在分組賽首輪獲得1分積分，第二輪對陣海地隊必須全力取勝。

新浪新聞報導，本場比賽將在林肯金融球場開踢。這座球場於2003年啟用，可容納69,176名觀眾，先前曾承辦象牙海岸對厄瓜多的比賽。在世界盃前，該球場為NFL費城老鷹隊的主場。

巴西隊目前暫居C組第3，積分1分，淨勝球為0；海地隊則暫居C組第4，積分0分，淨勝球為-1。巴西目前在各組第三名的評比中暫列第2，前8名將有資格晉級淘汰賽。雙方上一次交手是在2016年美洲盃，當時巴西以7比1大勝海地。

巴西首戰以1比1踢平摩洛哥，雖然延續了連續21屆世界盃首戰不敗的紀錄，但場上表現實在難稱出色。賽後總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）承受不小壓力，並在記者會上勉勵隊員。雖然安帥身為世界級名帥，但巴西必須拿出足夠過硬的成績，才能證明自己仍是「足球第一強國」。

因此，第二戰面對海地，巴西勢必要全力調整狀態。如果說首戰沒能拿下實力不俗的摩洛哥還「說得過去」，那第二戰他們就只有取勝一個目標。

然而，海地雖然名氣不響，卻非任人宰割的「軟柿子」。首戰對陣蘇格蘭時，他們給對手製造了極大麻煩，若非蘇格蘭中場麥金（John McGinn）臨門一腳建功，加上自家主力前鋒把握度欠佳，戰局恐怕會完全翻轉。

迎戰海地，巴西必須全力圍堵，不給對手在邊路突破的空間。海地陣中的普羅維登斯（Jean-Kévin Duverne）、伊西多爾（Andy Carroll）與貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）皆具備極佳的速度與撕裂防線能力，這是他們製造射門機會的本錢。偏偏巴西本屆幾位防守主力狀態不穩，加布里埃爾（Gabriel Magalhães）首戰就出現失誤，加上邊後衛年齡偏大，確實令人替安帥捏一把冷汗。

所幸巴西的中前場實力仍在，擁有維尼修斯（Vinicius Jr.）、拉菲尼亞（Raphinha）與庫尼亞（Matheus Cunha），邊路單兵作戰能力毋庸置疑。他們在邊路的突破施壓，也能迫使對方的進攻球員回防，正所謂「進攻就是最好的防守」。

但森巴軍團不可能只靠邊路，中路穿針引線同樣關鍵。只是，帕奎塔（Lucas Paquetá）還會受到信任嗎？對陣摩洛哥時，他上半場的表現堪稱遊魂，下半場一開賽就被安切洛蒂換下。不知第二戰面對海地，他是否還能獲得機會；若將他撤下，又該由誰來扮演進攻大腦？

內馬爾（Neymar）固然是球迷心中最完美的解答，但他傷勢恢復不如預期，巴西足協已明確證實他不會在第二戰上場。

維尼修斯絕對是巴西陣中的靈魂人物。這支森巴軍團目前存在諸多隱憂，在後防不夠穩固的情況下，只能寄望他在前場憑藉個人能力創造進球機會、為球隊「搶分」以減輕防守壓力。如果海地選擇擺出大巴、密集防守，維尼修斯肩上的擔子恐怕會更加沉重。