世界盃今日看點╱蘇格蘭vs.摩洛哥 相反風格的正面對抗

摩洛哥中場布阿迪（前）。（新華社）

美加墨世界盃 會內賽第二輪，蘇格蘭與摩洛哥將於19日下午6點在美國吉列體育場（Gillette Stadium）開戰。

新浪新聞報導，吉列體育場建於2002年，可容納約68,756名觀眾。第一輪承辦了海地對蘇格蘭、伊拉克 對挪威 的比賽，因此，「風笛軍團」對此是熟悉的。這座球場有獨一無二的錯層設計，且是修在一整塊花崗岩上，很有特點。

蘇格蘭目前積3分暫列C組第一，淨勝球1個；摩洛哥積1分暫列C組第2，淨勝球0個。雙方只在28年前的世界盃（1998）相遇過一次，當時摩洛哥以3比0擊敗蘇格蘭。

摩洛哥是上屆世界盃的大黑馬，一路擊敗了諸多好手晉級四強。本屆世界盃他們延續了這個態勢，第一戰給巴西製造了難題，搶到一分證明了自己的實力依舊。

如果說上屆比賽是摩洛哥諸多老將拼盡力氣，給這支北非軍團落幕之作送上的大禮，那這屆比賽可是新人唱戲了。包括恩內斯里（Youssef En-Nesyri）、齊耶赫（Hakim Ziyech）、賽斯（Romain Saïss）等老將離開後，摩洛哥實力不降反提升，很多新人踢出名堂，這一點實在可貴。

其中，中場的布阿迪（Ayyoub Bouaddi）堪稱是翹楚中的翹楚，在第一戰對巴西被卡塞米羅（Casemiro）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）兩個世界頂級防守中場對抗並施加壓力的基礎上，他一點不慌，反倒是順暢疏導球權，指揮了摩洛哥的反擊線路，給前鋒們製造機會，給後衛們提供保障。賽後獲得高分評選，也迅速被豪門球隊追逐有意網羅。

第二戰對上蘇格蘭，麥克托米奈（Scott McTominay）、麥金（John McGinn）、佛格森（Lewis Ferguson）等一定會給布阿迪上強度。在中場的比拼如何，會是比賽的看點。然而相比之下蘇格蘭這幾個中場更像是悍將，沒有巴西人的細膩，如果被布阿迪這很是靈活的屬性調度開來，那風笛軍團就很難了。

另外一個比賽看點，是在邊路的對抗。阿什拉夫（Achraf Hakimi）領銜的摩洛哥，主要靠的就是在穩定防守基礎上、製造反擊機會。因此，這會是他們進攻的主要方向，幾乎是「明牌」的狀態。反之，蘇格蘭也很重視邊路，不過，他們靠的是整體配合和層層推進，比如麥金、羅伯遜（Andy Robertson）都不是速度很快的選手，靠節奏來推轉換、靠個人經驗來彌補硬體不足。比賽會是兩個幾乎相反風格的正面對碰。

麥金、羅伯遜的邊路跟阿什拉夫領銜的邊路正好對上，這會是極其膠著的一個對抗路。反之，馬茲拉維（Noussair Mazraoui）在另一側相對輕鬆，是摩洛哥的隱藏機會。

如果馬茲拉維可突圍而出給對側隊友支持，在僵持時製造機會，那麼蘇格蘭可就很難防守了。這名在歐陸沙場征戰許久的老將，是經驗豐富的選手。本場比賽會是他的機會。

蘇格蘭球員麥金。（歐新社）