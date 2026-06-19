世界盃╱弗里曼頭槌再得分 美國2比0領先

比賽第11分鐘，巴洛根（Folarin Balogun，左）轉身加速後傳中，造成澳洲後衛伯吉斯（Cameron Burgess，右）不慎踢進烏龍球，助美國隊以1比0先馳得點。(美聯社)

美東時間3:54PM

美國隊後衛弗里曼（Alex Freeman）頭槌破門，經過VAR檢視後確認進球有效，美國2-0領先澳洲 。

美東時間3:41PM╱烏龍開局寫歷史 美國1-0領先澳洲

世界盃 D組第二輪賽事，由美國隊對陣澳洲隊。比賽第11分鐘，巴洛根（Folarin Balogun）轉身加速後傳中，造成澳洲後衛伯吉斯（Cameron Burgess）不慎踢進烏龍球，助美國隊以1比0先馳得點。

本屆世界盃分組賽連續兩場比賽，美國隊皆因對手踢進烏龍球而取得領先開局，他們也成為世界盃歷史上首支連續兩場比賽，都讓對手自擺烏龍的球隊。

同時，在美國隊的世界盃隊史進球榜上，這已是球隊累積獲得的第5顆烏龍球。這名「隱形射手」烏龍球已追平傳奇名將多諾凡（Landon Donovan）的進球紀錄，並列成為美國隊史世界盃進球王。