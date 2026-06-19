世界盃╱對陣卡達重傷 科內首度發聲：感謝愛與支持

科內在對陣卡達的比賽中重傷下場。（美聯社）

在世界盃 分組賽中遭遇嚴重傷勢後，加拿大國家隊主力中場科內（Ismael Kone）首度透過社群媒體 向外界發聲。這位24歲的中場球員在醫院發布了一則帖文，感謝所有支持和關心他的人。

科內在個人社群平台上寫道：「感謝所有給予我愛與支持的人，真的謝謝你們。你們無法想像，這對我意味著什麼。我無比感激每一個向我表達關心、並在祈禱中為我送上祝福的人。我感謝真主，因為並不是每個人都能擁有這樣的福氣。」

在加拿大隊與卡達隊的世界盃分組賽中，科內在拼搶中受傷，左腿脛骨和腓骨雙雙骨折。隨後他在場上接受了長時間的醫療救治，並被緊急送往醫院。

在科內受傷接受治療期間，加拿大球員們圍成一圈，盡力阻擋電視鏡頭拍攝傷勢畫面；替補他上場的隊友薩利巴（William Saliba）在打進球隊第四個進球後，還高舉了印有科內名字的球衣，以表達對他的支持。

談及國家隊隊友時，科內寫道：「致我加拿大的兄弟們，當我暫時轉換身分，以『助理教練』的角色在場邊支持你們時，我想讓你們知道，我發自內心地愛著你們。我們的兄弟情誼對我來說意味著一切。你們昨天為我所做的一切，我永遠不會忘記。我會很快回來，我們還將繼續一起創造難忘的回憶。我正在經歷的這場戰鬥，是對我信仰和人格的一次考驗。而說實話，我已經準備好面對這一切。」

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