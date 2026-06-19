世界盃╱美國隊壞消息…普利西奇受傷 缺席對陣澳洲

美國隊陣中明星前鋒普利西奇19日因傷不能上場。（路透）

美國隊陣中明星前鋒普利西奇（Christian Pulisic）因小腿受傷，將缺席周五對陣澳洲 隊的世界盃 分組賽。他的先發位置將由前鋒佩皮（Ricardo Pepi）頂替。

美聯社報導，美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）在西雅圖 流明球場（Lumen Field）開踢前約90分鐘，接受福斯電視台（Fox）訪問時證實了這項消息。

這項人員變動對美國隊無疑是一大打擊。美國隊在6月12日首戰以4比1大勝巴拉圭隊，本場比賽只要獲勝，就能提前鎖定晉級32強淘汰賽的資格。

在首場比賽中，普利西奇在邊路突破兩名防守球員後傳給麥肯尼（Weston McKennie），成功策動了球隊的第一個進球，隨後他又助攻巴洛根（Folarin Balogun）攻入第二球。他在幫助球隊取得領先後，於半場結束時因傷退場。

波切蒂諾表示，這位27歲的進攻核心是在賽前的球隊訓練中，左小腿後側遭到碰撞，並在首戰比賽中感到肌肉緊繃。在迎戰澳洲隊前的幾天準備期中，普利西奇均維持個人單獨訓練。

普利西奇目前為美國國家隊出賽87場，累計攻入33個進球。而頂替他進入先發名單的佩皮，也是美國隊此役先發陣容中唯一的調整。