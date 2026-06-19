世界盃╱美加墨世界盃紅牌「通膨」？

墨西哥隊2:0戰勝南非隊，主裁判亮出三張紅牌。（美聯社）

美加墨世界盃 剛進行到小組賽第二輪初段，就已經出現6張紅牌，超過了2022年卡達（Qatar）世界盃整屆的4張，而且全部是直接紅牌。

本屆世界盃開幕戰，墨西哥隊2:0戰勝南非隊，主裁判亮出三張紅牌，這在世界盃開幕戰歷史上是「獨一份」；小組賽第二輪加拿大隊6:0大勝卡達（Qatar）隊的比賽中，卡達（Qatar）隊兩名球員被罰下；染紅的還有波赫（Bosnia and Herzegovina）隊後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）。

提到世界盃著名「紅牌局」，老球迷的第一反應可能是2006年德國 世界盃八強賽。在那場葡萄牙隊1:0戰勝荷蘭隊的比賽中，主裁判伊凡諾夫（Valentin Ivanov）出示了16張黃牌和4張紅牌，創下世界盃單場出牌數紀錄。

有趣的是，那屆世界盃的紅牌總數高達28張，至今仍保持著單屆紀錄。

2006年世界盃前，英超裁判波爾（Graham Poll）在《每日郵報》的一篇文章中對執法要求進行了一些解讀。文章提到，無論是單腳還是雙腳的飛鏟，以及頻發的肘擊動作，都將被認定為「嚴重犯規」，並直接導致紅牌罰下。這可能是這屆比賽紅牌數量暴增的原因之一。

由此可見，規則變化自然會影響判罰結果，而裁判對規則的適應能力和臨場執法水平也是關鍵因素。「葡荷之戰」就是典型，伊凡諾夫（Valentin Ivanov）當時的執法在賽後飽受爭議，輿論認為他在比賽前期對兩隊的犯規判罰過於寬鬆，造成場上球員逐漸行為失控。

2018年和2022年世界盃，均只有4張紅牌，或許又得益於讓世界盃保持乾淨流暢的倡議。2017年，國際足總（FIFA）裁判委員會主席、義大利裁判柯里納（Pierluigi Collina）確立了一條判罰原則：球員只有在做出性質惡劣、確實該被罰下的動作時才應離場。

既然裁判需要謹慎出示紅牌，為什麼美加墨世界盃剛開始不久，就有這麼多紅牌？

世界盃擴軍可能是一個原因。1994年世界盃出現了15張紅牌。1998年世界盃從24支擴軍到32支球隊後，紅牌數增長到了22張。本屆世界盃擴軍到48隊、104場比賽，比賽增多也增加了紅牌出現的可能。

影像助理裁判（VAR）的使用愈加成熟，在其中也起到很大作用。在純靠裁判肉眼判罰的年代，一些瞬間行為會被漏判，而當VAR用慢動作回看時，球員的犯規動作、犯規地點會更清晰，類似暗肘打人、破壞明顯進球機會這樣的場景，將無所遁形。本屆世界盃目前出現的6張紅牌里，有4張都是因為破壞對方明顯進球機會被觸發，VAR在其中也幫助了主裁判做出準確判罰。

不管有沒有VAR，主裁判都是場上做出最終判罰的人，紅牌判罰仍會產生爭議。墨西哥隊與南非隊的比賽中，南非隊的茲瓦內（Themba Zwane）得到的全場第二張紅牌引起了一些爭議。南非隊總教練布羅斯（Hugo Broos）在賽後發布會上說：「我認為這張紅牌太嚴重了，你再看看當時的場景，是墨西哥球員阻擋了我的球員。他沒有護球，只是倚著茲瓦內（Themba Zwane）。茲瓦內（Themba Zwane）想繞過他，把手臂架在了對方肩膀上，他就做了這些。」

前英超裁判戴維斯（Andy Davies）在娛樂與體育電視網（ESPN）網站上點評了本屆世界盃VAR介入比賽的幾次關鍵案例。談到茲瓦內（Themba Zwane）的紅牌時，他說：「從主裁判在監視器前反覆回看所花費的時間來看，我相信他本人並未完全確信這就是一次暴力行為。」

本屆世界盃的裁判隊伍已經亮出判罰尺度，至於各隊是否會從中汲取經驗和教訓，拭目以待。