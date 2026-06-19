世界盃╱內馬爾持續傷缺 巴西隊左右為難

巴西球星內馬爾。（路透）

內馬爾（Neymar）最終沒有登上巴西 隊前往費城的大巴士，這位34歲的巴西球星將缺席「森巴軍團」對陣海地隊的世界盃 第二輪小組賽。巴西足總18日表示，內馬爾將留在新澤西 的球隊駐地，進行右小腿傷勢復健的最後階段。

隨著內馬爾養傷的天數增加，外界的質疑聲浪也愈發刺耳：徵召有傷在身且狀態未知的內馬爾，巴西隊是不是白白浪費了一個名額？

總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）選擇內馬爾，並不是沒有理由。

當初公布巴西隊26人正式名單時，安切洛蒂表示帶上內馬爾，不是為了讓他成為一個「不錯的替補」，而是相信他仍然能用自身能力為球隊帶來貢獻。即使已經遠離巔峰期，內馬爾依然是巴西隊史進球數最多的球員，也仍可能是這支球隊中最擅長在狹小空間內送出關鍵助攻、憑藉個人能力改變比賽走向的核心人物。

經驗同樣是他的籌碼。如今的巴西隊並不缺少優秀球員，維尼修斯（Vinícius Júnior）、拉菲尼亞（Raphinha）等人都在歐洲賽場證明了自己，但若從國家隊層面的號召力和大賽履歷來看，無人能完全取代內馬爾。對於一支已經24年沒有贏得世界盃冠軍、又長期承受巨大壓力的球隊來說，內馬爾歷經三屆世界盃的洗禮，這些經驗在休息室裡並非毫無價值。

然而，隨著巴西隊首戰與摩洛哥隊踢平，球隊在場上的戰術顯得混亂，安切洛蒂這場豪賭的風險正在不斷擴大。

內馬爾因傷缺席首輪時，外界還可以理解為謹慎調度；但當他連第二場比賽都無法隨隊出征，所謂「為淘汰賽蓄力」的說法，越來越沒有說服力。內馬爾每缺席一場，巴西隊實際上就少了一個可供教練調兵遣將的選擇。那些身體健康、能立即投入比賽的進攻好手（例如巴西媒體強烈推薦的若昂·佩卓（João Pedro））被留在家中，從資源配置的角度來看，外界質疑選入內馬爾是「浪費名額」並非沒有道理。

更棘手的是，傷癒和恢復比賽狀態完全是兩回事。

過去幾年，內馬爾反覆受到傷病困擾。即使小腿傷勢完全康復，他仍需要重新適應訓練強度和比賽節奏。安切洛蒂希望巴西隊提高前場壓迫的強度，要求前鋒線球員持續奔跑和回防，這恰恰是目前的內馬爾很難做到的。如果為了容納他而降低整體防守強度，巴西隊可能需要被迫改變已經建立的戰術體系。

於是，內馬爾的身份出現了微妙的變化：他原本應當是為球隊解決問題的人，現在或許變成了球隊的問題。

普通球員狀態不佳，可以坐在板凳上，甚至落選名單；但像內馬爾這樣的頂級巨星，是否徵召、能否先發、何時復出，每一個決定都會成為輿論風暴的中心。他即使不上場，也會佔據新聞發布會的大量時間；他就算坐在替補席，轉播鏡頭仍會不斷捕捉他的神情。對安切洛蒂而言，不帶內馬爾同樣是一場賭博，如果巴西隊最終進攻乏力而遭到淘汰，他必然會面對輿論排山倒海的追問：「為什麼沒有帶上隊史第一射手？」

從這個意義上說，巨星的影響力既是資產，也可能成為負擔。而真正的負擔，或許不只是佔據了一個名額，而是球隊很難再單純依據競技狀態來決定如何調度他。

當然，如果內馬爾在淘汰賽階段復出，並以一次妙傳、一次自由球或一個關鍵進球扭轉巴西隊的命運，那麼此前的所有等待，都會被美化為教練團的「耐心與遠見」。

這場賭博究竟值不值得，只有時間能給出答案。