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小將曼贊比突破僵局 瑞士4：1大勝波赫 B組暫居第一

編譯中心／綜合18日電
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瑞士對陣波赫比賽中，瑞士球員曼贊比（前中）歡喜慶祝踢入首粒進球。(美聯社)
瑞士對陣波赫比賽中，瑞士球員曼贊比（前中）歡喜慶祝踢入首粒進球。(美聯社)

世界盃足球賽分組賽B組18日迎來關鍵對決，瑞士迎戰波士尼亞與赫塞哥維納(波赫)。雙方在上半場互無建樹，但瑞士下半場替補上場的20歲小將曼贊比(Johan Manzambi)攻入世界盃首球打破僵局，隨後波赫遭遇紅牌處罰陷入多打一人劣勢，最終瑞士以4比1大勝波赫，取得三分積分，奠定分組晉級的有利基礎。

本場比賽瑞士展現出色的中場控制力，掌握高達62%的持球時間，並透過7次角球機會持續施壓。全場瑞士發動13次射門、其中7次射正，進攻效率極高。相較之下，波赫攻勢熄火，整場僅有5次射門、3次射正，且防守端疲於奔命，全場出現18次犯規，並累積2張黃牌與1張紅牌，防線崩潰成為影響比賽勝負的重要關鍵。

比賽前段雙方身體對抗激烈。第59分鐘與61分鐘，波赫德迪奇與哲科相繼領到黃牌，瑞士後衛埃爾維迪隨後也於第65分鐘染黃。第74分鐘，瑞士前鋒曼贊比射門得手打破僵局，幫助球隊先馳得點。第80分鐘，波赫後衛穆哈雷莫維奇因嚴重犯規，吞紅牌遭驅逐出場。多打一人的瑞士隨即擴大戰果，第84分鐘，巴爾加斯接應恩博洛助攻破網；第90分鐘，曼贊比再度進球。儘管波赫在補時第93分鐘由馬赫米奇追回一球，但第97分鐘瑞士獲得12碼罰球機會，隊長扎卡一蹴而就，最終比分定格在4比1。

美聯社報導，瑞士在20歲小將曼贊比展現個人才華前，始終無法突破僵局。這位出生於日內瓦、效力於德甲佛萊堡的小將，加上穆哈雷莫維奇的紅牌，徹底改變了比賽局勢。

曼贊比是在替補明星邊鋒恩多耶(Dan Ndoye)上場3分鐘後便取得進球。當時他高高躍起，完美接應了對方球員試圖頭槌解圍的球並直接射門，引發洛杉磯SoFi體育場內焦慮的瑞士球迷區一片瘋狂慶祝。

波赫則擁有強大的後援，現場7萬多名觀眾中，有數萬名球迷為慶祝國家第2次參加世界盃而瘋狂吶喊。雖然波赫的控球率與機會較少，但每一次精彩表現都贏得全場雷鳴般的歡呼。

此役過後，B組排名形勢漸趨明朗。瑞士以1勝1和、積分4分、淨勝球優勢暫居分組首位，晉級16強形勢大好。加拿大與卡達同以1分積分並列第二。吞下敗仗的波赫則以1和1負、積分1分、淨勝球落後暫居分組末位，若欲爭取晉級資格，下一輪賽事勢必要全力搶勝。

精華 FAQ

  • 瑞士由20歲小將曼贊比在第74分鐘先開紀錄，他替補上場後把握機會破門，成為比賽轉捩點，也帶動球隊後續連進三球鎖定勝局。

  • 波赫在第80分鐘因穆哈雷莫維奇嚴重犯規領紅牌，導致少打一人，防線隨後崩潰，讓瑞士連續把握進攻機會，最終將比數擴大到4比1。

  • 瑞士賽後以1勝1和累積4分，憑藉淨勝球優勢暫列B組第一，晉級16強機會大增；波赫則僅得1分墊底，後續必須全力搶勝。

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