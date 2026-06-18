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世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

記者葉姵妤／即時報導
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南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

2026世足賽小組賽A組龍頭之爭，地主國之一的墨西哥18日在瓜達拉哈拉球場對戰南韓，下半場藉由南韓門將金承奎的致命失誤破網，終場以1：0帶走勝利，二連勝取得6分積分，確定拿下A組第一，成為本屆第一支拿下32強門票的隊伍。

墨西哥在上半場前段掌握大量的控球權，幾乎沒給對手進攻機會，南韓隊長孫興慜雖在比賽第15分鐘就起腳射門，但被判越位在先，雙方上半場結束維持0：0平手。

進入下半場後，南韓試圖要加強進攻，卻先因失誤釀大禍，比賽第50分鐘，門將金承奎在處理球時，球沒拿穩落到墨西哥腳下，羅莫（Luis Romo）起腳破門，替墨西哥取得1：0領先。孫興慜隨後在第57分鐘時被換下場，將隊長袖標交給中後衛金玟哉。

墨西哥取得1球領先後，比賽後段以防守為主，祭出銅牆鐵壁，沒給南韓太多突破的機會。比賽第86分鐘，南韓靠著左路傳中，曹圭成在門前頭錘，但被墨西哥門將蘭赫爾（Raul Rangel）擋下，之後南韓雖獲得2次角球機會，仍沒能成功破門。

墨西哥在自家主場出擊，在4萬5522名球迷的見證下，以1：0擊敗南韓，加上首戰以2：0勝南非，喜收二連勝提前登上分組第一，率先挺進32強淘汰賽，下一場比賽繼續在墨西哥城出賽；南韓則是戰績1勝1敗，下一戰對上南非再拚晉級門票。

精華 FAQ

  • 比賽第50分鐘，南韓門將金承奎處理來球時沒有拿穩，球直接落到墨西哥腳下，羅莫隨即破門得分，成為全場唯一進球，也奠定墨西哥勝局。

  • 墨西哥先前首戰以2比0擊敗南非，此役再以1比0力克南韓，累積兩連勝與6分積分，提前確定拿下A組第一，並搶下本屆首張32強門票。

  • 南韓目前戰績為1勝1敗，雖仍保有晉級機會，但已不再握有主動權。下一場必須對上南非全力搶勝，才能繼續爭取進入淘汰賽的門票。

南韓 墨西哥 孫興慜

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