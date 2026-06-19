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世界盃／踢平維德角遭質疑 西主帥：對羅德里批評是侮辱

記者劉肇育／即時報導
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西班牙金球獎中場核心羅德里首戰表現挨批。(美聯社)
西班牙金球獎中場核心羅德里首戰表現挨批。(美聯社)

歐洲盃冠軍西班牙在本屆世足賽首戰踢到鐵板，遭首度參賽的維德角以0：0逼和，引發國內媒體強烈質疑，外界不僅批評總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）調度過於保守，更將矛頭指向金球獎中場核心羅德里（Rodri），指責他拖慢球隊進攻節奏。對此，德拉富恩特公開力挺愛將，怒斥這些批評簡直是「一種侮辱」。

西班牙爆冷平局後，H組四隊目前同積1分，晉級形勢陷入膠著，西國媒體賽後火力全開，質疑德拉富恩特將加維（Gavi）與托雷斯（Ferran Torres）擺在邊路的戰術配置，並抨擊他在久攻不下時，直到第71分鐘才進行首次換人。其中，中場大腦羅德里更成為眾矢之的。

「聽到人們這樣評價世界上最好的球員，我覺得不可思議且充滿侮辱。」德拉富恩特接受訪問時直言，若換作其他國家的頂級球星，媒體根本不敢如此放肆，「正因為他是西班牙人，我們才習慣否定自己人。羅德里就是世界第一，即便他只有五成狀態，依然能帶來無可取代的視野與平衡。」

針對外界質疑為何讓剛簽約利物浦的穆納茲（Víctor Munoz）等主力枯坐板凳，以及神童亞馬爾（Lamine Yamal）太晚登場，德拉富恩特解釋，亞馬爾仍在從4月的肌肉傷勢中復原，必須保護球員，「比賽往往在下半場決定，我們會評估最合適的登場時機，利用對手的疲態展現他的決定力。」

西班牙接下來將連續迎戰沙烏地阿拉伯與烏拉圭，德拉富恩特強調外界無須恐慌，「球員們會在關鍵時刻挺身而出，隨著賽程推進，下一場比賽我們絕對會展現出更好的狀態。」

精華 FAQ

  • 因為西班牙在世足首戰被首度參賽的維德角逼成0比0，表現不如預期，媒體批評德拉富恩特戰術保守、換人過慢，且邊路安排與進攻效率都受到質疑。

  • 德拉富恩特公開表示，聽到人們如此評價羅德里這位世界級球員讓他感到不可思議，甚至是一種侮辱，並強調羅德里即使狀態只有五成，仍能提供關鍵視野與平衡。

  • 他指出亞馬爾仍在從4月的肌肉傷勢復原，因此必須謹慎保護，會評估最佳上場時機；同時他相信球隊會在接下來對沙烏地阿拉伯與烏拉圭時展現更佳狀態。

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