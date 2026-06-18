我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法晚宴到一半 川普突要求簽美伊協議 魯比歐急尋印表機

我的姿勢歪掉了嗎？醫師分享簡單測試「靠牆一站就知道」

世足賽／加拿大科內遭踢倒小腿變形傷退 隊友高舉球衣致意

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大薩利巴高舉球衣向受傷的隊友科內致意。（歐新社）
加拿大薩利巴高舉球衣向受傷的隊友科內致意。（歐新社）

加拿大18日在世足賽小組賽第二戰，雖然在大衛（Jonathan David）上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝卡達，收下隊史在世足賽的首勝，但中場悍將科內（Ismael Kone）卻在比賽第51分鐘遭到卡達馬迪博（Assim Madibo）踢倒，小腿嚴重變形傷退，賽後踢進加拿大本場比賽首球的拉林（Cyle Larin）就表示，科內的傷退讓全隊大受打擊，但大家展現了鬥志完成了這場比賽。

此役加拿大展現強烈企圖心，拉林在比賽初期便發揮門前嗅覺，補射破網為球隊先馳得球，個人連續兩場比賽都有進球紀錄，隨後大衛更演出「帽子戲法」，幫助加拿大拿下歷史性的首勝，並在B組與瑞士一同以4積分暫居領先，佔有晉級32強優勢。  

然而勝利的背後，卻伴隨著名將科內不幸受傷的噩耗，這讓休息室在迎來狂歡之餘，也多了一分沉重與凝聚力。科內在比賽第51分鐘遭到卡達馬迪博踢倒，受傷後科內似乎就意識到傷勢的嚴重性，一度露出不可置信的表情，最終小腿變形的他也遭到擔架抬離球場，並且敬業的忍痛與現場球迷揮手致意。

而頂替科內上陣的薩利巴（Nathan Saliba），在比賽第64分鐘也透過定位球直接起腳射門破網，隨後他也高舉科內的球衣向科內致意，賽後提及科內的傷勢，踢進本場比賽第一球的拉林說：「科內的受傷讓我們非常痛心，當時大家情緒都受到很大的衝擊。但我們知道自己必須回到場上，把該做的工作完成。」

「我們隊上有很多球員，基本上都是從微不足道的無名之處一路拼上來的。」拉林賽後受訪時直言，這場大勝證明了加拿大足球在世界舞台上絕對具備競爭力，「我們展現了深埋在骨子裡的鬥志，而且這一切才剛剛開始。」

精華 FAQ

  • 加拿大靠大衛上演帽子戲法、拉林先開紀錄，以6比0大勝卡達，不僅拿下本場勝利，也寫下隊史世足賽首勝，並在B組暫居領先位置。

  • 科內在第51分鐘遭卡達球員踢倒後受傷，小腿出現嚴重變形，隨即被擔架抬離球場，離場時仍忍痛向現場球迷揮手致意。

  • 頂替上場的薩利巴在第64分鐘進球後，高舉科內的球衣向他致意；拉林也表示，全隊雖受衝擊，但仍帶著鬥志完成比賽。

加拿大

上一則

世界盃第2輪╱大衛上演帽子戲法 加拿大6：0大勝卡達

下一則

場邊人語／都會振作 紅人受挫

延伸閱讀

世界盃第2輪╱大衛上演帽子戲法 加拿大6：0大勝卡達

世界盃第2輪╱大衛上演帽子戲法 加拿大6：0大勝卡達
世界盃／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出

世界盃／替補建功助加拿大奪歷史第一積分 拉林：需要我時就挺身而出
世界盃／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史

世界盃／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史
世界盃／哥倫比亞迪亞茲1助攻1進球 3：1擊敗新面孔烏茲別克

世界盃／哥倫比亞迪亞茲1助攻1進球 3：1擊敗新面孔烏茲別克

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強

加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內