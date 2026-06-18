世足賽／加拿大科內遭踢倒小腿變形傷退 隊友高舉球衣致意
加拿大18日在世足賽小組賽第二戰，雖然在大衛（Jonathan David）上演「帽子戲法」領軍下，終場以6：0大勝卡達，收下隊史在世足賽的首勝，但中場悍將科內（Ismael Kone）卻在比賽第51分鐘遭到卡達馬迪博（Assim Madibo）踢倒，小腿嚴重變形傷退，賽後踢進加拿大本場比賽首球的拉林（Cyle Larin）就表示，科內的傷退讓全隊大受打擊，但大家展現了鬥志完成了這場比賽。
此役加拿大展現強烈企圖心，拉林在比賽初期便發揮門前嗅覺，補射破網為球隊先馳得球，個人連續兩場比賽都有進球紀錄，隨後大衛更演出「帽子戲法」，幫助加拿大拿下歷史性的首勝，並在B組與瑞士一同以4積分暫居領先，佔有晉級32強優勢。
然而勝利的背後，卻伴隨著名將科內不幸受傷的噩耗，這讓休息室在迎來狂歡之餘，也多了一分沉重與凝聚力。科內在比賽第51分鐘遭到卡達馬迪博踢倒，受傷後科內似乎就意識到傷勢的嚴重性，一度露出不可置信的表情，最終小腿變形的他也遭到擔架抬離球場，並且敬業的忍痛與現場球迷揮手致意。
而頂替科內上陣的薩利巴（Nathan Saliba），在比賽第64分鐘也透過定位球直接起腳射門破網，隨後他也高舉科內的球衣向科內致意，賽後提及科內的傷勢，踢進本場比賽第一球的拉林說：「科內的受傷讓我們非常痛心，當時大家情緒都受到很大的衝擊。但我們知道自己必須回到場上，把該做的工作完成。」
「我們隊上有很多球員，基本上都是從微不足道的無名之處一路拼上來的。」拉林賽後受訪時直言，這場大勝證明了加拿大足球在世界舞台上絕對具備競爭力，「我們展現了深埋在骨子裡的鬥志，而且這一切才剛剛開始。」
加拿大靠大衛上演帽子戲法、拉林先開紀錄，以6比0大勝卡達，不僅拿下本場勝利，也寫下隊史世足賽首勝，並在B組暫居領先位置。 科內在第51分鐘遭卡達球員踢倒後受傷，小腿出現嚴重變形，隨即被擔架抬離球場，離場時仍忍痛向現場球迷揮手致意。 頂替上場的薩利巴在第64分鐘進球後，高舉科內的球衣向他致意；拉林也表示，全隊雖受衝擊，但仍帶著鬥志完成比賽。
精華 FAQ
加拿大靠大衛上演帽子戲法、拉林先開紀錄，以6比0大勝卡達，不僅拿下本場勝利，也寫下隊史世足賽首勝，並在B組暫居領先位置。
科內在第51分鐘遭卡達球員踢倒後受傷，小腿出現嚴重變形，隨即被擔架抬離球場，離場時仍忍痛向現場球迷揮手致意。
頂替上場的薩利巴在第64分鐘進球後，高舉科內的球衣向他致意；拉林也表示，全隊雖受衝擊，但仍帶著鬥志完成比賽。
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世界盃第2輪╱大衛上演帽子戲法 加拿大6：0大勝卡達
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