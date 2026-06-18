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世界盃第2輪╱瑞士4:1大勝波赫 積分4分暫居分組第1

世界盃第2輪╱瑞士4:1大勝波赫 積分4分暫居分組第1

世界新聞網╱即時報導
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16日在瑞士對陣波赫的比賽中，瑞士球員曼贊比（Johan Manzambi）在踢...
16日在瑞士對陣波赫的比賽中，瑞士球員曼贊比（Johan Manzambi）在踢入首粒進球後歡喜慶祝。(歐新社)

世界盃分組賽B組第2輪，瑞士對陣波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）。

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▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上半場瑞士控球率接近7成，但只有1次射正，波赫同樣有1次射正，且後場出現失誤，恩多耶（Dan Ndoye）攻勢製造威脅，兩隊上半場暫時以0比0戰平；下半場恩多耶持續在前方施壓，波赫門將瓦西利（Nikola Vasilj）展現神撲救，隨後瑞士替補上場的曼贊比（Johan Manzambi）建功破門，穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）遭紅牌直接驅逐出場，魯汶·巴爾加斯（Ruben Vargas）進攻端大放異彩、傳中助攻與破門兼備，曼贊比也再度破網鎖定勝局。雖然馬赫米奇（Nihad Mujakić）在補時階段為波赫扳回一城，但梅米奇（Amar Memić）隨後在禁區犯規送出12碼罰球，由扎卡（Granit Xhaka）操刀主罰破網錦上添花。

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最終瑞士以4比1擊敗波赫，瑞士目前積分4分暫居分組第一。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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