世界盃第2輪╱瑞士4:1大勝波赫 積分4分暫居分組第1
世界盃分組賽B組第2輪，瑞士對陣波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）。
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Granit Xhaka puts the exclamation point on this one 🎯— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
He converts his penalty and seals the 4-1 win for Switzerland pic.twitter.com/l8wKswA48P
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
This was hit with AUTHORITY— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
Bosnia and Herzegovina gets one back in stoppage time 🇧🇦 pic.twitter.com/SZlsArK2g2
上半場瑞士控球率接近7成，但只有1次射正，波赫同樣有1次射正，且後場出現失誤，恩多耶（Dan Ndoye）攻勢製造威脅，兩隊上半場暫時以0比0戰平；下半場恩多耶持續在前方施壓，波赫門將瓦西利（Nikola Vasilj）展現神撲救，隨後瑞士替補上場的曼贊比（Johan Manzambi）建功破門，穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）遭紅牌直接驅逐出場，魯汶·巴爾加斯（Ruben Vargas）進攻端大放異彩、傳中助攻與破門兼備，曼贊比也再度破網鎖定勝局。雖然馬赫米奇（Nihad Mujakić）在補時階段為波赫扳回一城，但梅米奇（Amar Memić）隨後在禁區犯規送出12碼罰球，由扎卡（Granit Xhaka）操刀主罰破網錦上添花。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
ASTONISHINGLY GOOD— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
Johan Manzambi bags a brace from Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/blDcbQCQSx
最終瑞士以4比1擊敗波赫，瑞士目前積分4分暫居分組第一。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
MANZAMBI WITH AN INSTANT IMPACT 🇨🇭— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
He gets subbed on and scores two minutes later for Switzerland pic.twitter.com/jLjrkBjx5i
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