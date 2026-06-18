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世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

世界盃／傳射建功為哥倫比亞開紅盤 前鋒迪亞茲：實現童年夢想

記者劉肇育／即時報導
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哥倫比亞當家前鋒迪亞茲(左)17日為球隊貢獻一助攻一進球。(新華社)
哥倫比亞當家前鋒迪亞茲(左)17日為球隊貢獻一助攻一進球。(新華社)

2026年世界盃K組首輪上演精采對決，重返世足賽舞台的哥倫比亞，在當家前鋒迪亞茲（Luis Diaz）單場傳射建功的「神級」發揮下，以3：1擊敗初登場的烏茲別克，順利開出紅盤，賽後獲選單場最佳球員的迪亞茲激動表示，自己終於實現了童年的夢想。

哥倫比亞此役攻勢凌厲，上半場第40分鐘，迪亞茲送出精準妙傳，助攻隊友穆納茲（Daniel Munoz）破門先馳得球。儘管下半場烏茲別克展現頑強韌性，靠著法伊拉祖耶夫（Abbosbek Fayzullaev）攻入隊史在世足賽的首顆進球追平比分，但僅僅5分鐘後，迪亞茲再度挺身而出，以一記貼地斬破網，攻入個人世足首球、再度要回領先，並在傷停補時階段由隊友坎帕斯（Jaminton Campaz）頭槌鎖定勝局。

「今天我實現了代表國家隊參加世足賽的童年夢想。」全場表現極具宰制力的迪亞茲，賽後感性地說：「還有什麼比用一個進球和一次助攻來貢獻球隊更美好的事？我們是一個非常團結的團隊，每場比賽都會持續進步，現在的我真的非常、非常開心。」

除了進攻端點火，哥倫比亞此役在中場的強勢防守也是贏球關鍵，中場小將普埃爾塔（Gustavo Puerta）透露，教練團賽前特別叮囑要在防守端保持侵略性，並持續向前推進，「我認為我和隊友成功做到了這點，第二個進球時，萊爾馬（Jefferson Lerma）協助我搶回球權，隨後我把球傳給迪亞茲，接下來他的表現，我已經不需要再多說什麼了，這是我在世足賽的第一個助攻，同樣讓我感到無比高興。」由於同組的葡萄牙遭剛果逼平，哥倫比亞憑藉這場勝利，順利在K組取得暫時領先的優勢。

精華 FAQ

  • 哥倫比亞在K組首輪以三比一擊敗初登場的烏茲別克，順利拿下勝利。迪亞茲先助攻、後進球，成為球隊開紅盤的最大功臣。

  • 迪亞茲先在上半場送出精準妙傳，助穆納茲破門；下半場又親自射門得分，攻入個人世足首球。他的傳射表現直接左右戰局。

  • 由於同組的葡萄牙遭剛果逼平，哥倫比亞憑藉首戰勝利暫居K組領先位置，取得有利開局，也為後續小組賽累積更多晉級優勢。

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