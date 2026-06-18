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世界盃／哥倫比亞迪亞茲1助攻1進球 3：1擊敗新面孔烏茲別克

記者劉肇育／即時報導
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哥倫比亞當家球星迪亞茲17日進球後慶祝。(美聯社)
哥倫比亞當家球星迪亞茲17日進球後慶祝。(美聯社)

美加墨世足賽小組賽第一循環最後一戰，由過去3屆兩度晉級到淘汰賽階段的哥倫比亞出戰首度登場的烏茲別克，其中首度在世足賽登場的當家球星迪亞茲（Luis Diaz）就有亮眼發揮，包括第40分鐘助攻給穆納茲（Daniel Munoz）踢進本場比賽第一球，第65分鐘更是踢進個人在世足賽的首顆進球，加上壓哨階段坎帕斯（Jaminton Campaz）頭錘破門，最終哥倫比亞就以3：1取勝。

哥倫比亞在2014年、2018年兩屆世足賽都分別踢進到8強與16強階段，上屆卻中斷連續出賽紀錄，今年他們則是與葡萄牙、烏茲別克、剛果分在同組，其中葡萄牙在今天凌晨與剛果以1：1平手收場，兩隊都率先收下1積分。

至於哥倫比亞則是在首戰對上首度在世足賽亮相的烏茲別克，第40分鐘迪亞茲就展現球隊進攻中樞的身手，將球精準傳入禁區內，後衛穆納茲飛快的溜入禁區後，在空中將球墊入球門，為哥倫比亞先馳得球。

第60分鐘，烏茲別克也迎來歷史性的一刻，紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）接獲傳球射門雖遭哥倫比亞門將巴爾加斯（Camilo Vargas）撲下，但法伊拉祖耶夫（Abbosbek Fayzullaev）跟進在門前將球頂進球門，不僅扳平比數，更是烏茲別克在世足賽隊史的第一顆進球。

但第65分鐘，哥倫比亞在中場斷球後展開反擊，迪亞茲在接獲隊友傳球後，從左路起腳射門，雖然烏茲別克門將尤蘇波夫（Utkir Yusupov）手掌一度擦到球，但球仍是彈入球門，為哥倫比亞踢進第二球。加上傷停補時第9分鐘，哥倫比亞賀南德茲（Cucho Hernandez）妙傳給門前的坎帕斯頭錘破門，幫助哥倫比亞以3：1拿下勝利，也成為K組第一支搶下3分積分的球隊。

精華 FAQ

  • 哥倫比亞以三比一擊敗烏茲別克，拿下這場小組賽首戰勝利，也成為K組第一支收下三分的球隊。

  • 迪亞茲先在第40分鐘助攻穆納茲破門，之後第65分鐘親自射進世足賽首球，成為哥倫比亞取勝的最大功臣。

  • 烏茲別克靠法伊拉祖耶夫補射進球，寫下隊史在世足賽的第一顆進球，雖然締造紀錄，仍以一比三吞敗。

世界盃 葡萄牙 哥倫比亞

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