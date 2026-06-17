世界盃／不怕熱 觀眾席「三獅」見證凱恩成英格蘭進球王

達拉斯氣溫攝氏33度，英格蘭球迷扮成三獅。（美聯社）

英格蘭隊凱恩（Harry Kane）17日梅開二度，在世界盃 首戰率領「三獅軍團」英格蘭以4：2擊敗克羅埃西亞。凱恩在世界盃進球數已來到10球，追平英格蘭傳奇射手林納克（Gary Lineker）保持的紀錄。

在達拉斯體育場（Dallas Stadium）舉行的這場L組焦點戰在開賽前就備受矚目。2018年世界盃準決賽，克羅埃西亞曾在延長賽淘汰英格蘭，因此雙方再度碰頭格外引人注目。

上半場克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）禁區犯規，英格蘭獲12碼機會。

效力德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的凱恩第一次主罰遭克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）撲出，但因門將提前離線而遭裁判裁定重罰。

凱恩第二次主罰時穩住陣腳，再次瞄準利瓦科維奇左側，這次成功破門，於第12分鐘為英格蘭首開紀錄。

第42分鐘，英格蘭的萊斯（Declan Rice）開出角球，克羅埃西亞竟無人盯防凱恩，他精準判斷落點後頭槌破網再度建功。

這顆進球讓凱恩的世界盃進球數來到10球，追平英格蘭傳奇射手林納克（Gary Lineker）所保持的紀錄。

然而，克羅埃西亞不甘示弱，憑藉巴圖李納（Martin Baturina）與穆薩（Petar Musa）進球追平比分。

下半場開賽不久，貝林翰（Jude Bellingham）為英格蘭再添一分，替補上陣的拉許福特（Marcus Rashford）則在終場前5分鐘鎖定勝局。

賽後凱恩表示：「這是一場上、下半場截然不同的比賽。上半場我們的表現還不錯，但對丟球方式感到失望。」

外界一直質疑英格蘭面對強敵時的應變能力，而這場對陣世界級對手的考驗中，英格蘭在進攻端給出了令人信服的答案，只是後防問題仍有待改善。