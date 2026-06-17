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世界盃／南非中場遭禁賽3場、梅西踩人卻沒事 主帥轟VAR裁判雙標

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世界盃／南非中場遭禁賽3場、梅西踩人卻沒事 主帥砲轟VAR裁判雙標

記者劉肇育／即時報導
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南非隊總教練布魯斯。(歐新社)
南非隊總教練布魯斯。(歐新社)

南非在今年世界盃足球賽首戰與地主墨西哥展開慘烈激戰，該場比賽裁判不僅送出3張紅牌，創下開幕戰新紀錄，老將茲瓦內（Themba Zwane）還因此遭到禁賽3場重罰，對此南非隊總教練布魯斯（Hugo Broos）在今天大表不滿，公開質疑FIFA與影像輔助裁判（VAR）存在「雙重標準」，直言阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）逃過判罰，兩者待遇天差地遠。

茲瓦內是在對陣墨西哥的第84分鐘，因涉嫌對防守球員做出多餘的肢體動作，經VAR提示後遭巴西籍主審直接驅逐出場。布魯斯為愛將叫屈表示，「當下是墨西哥球員先阻擋，他根本沒看球，只是死死卡住茲瓦內。茲瓦內試圖擺脫、把手臂搭在對方肩膀上，這樣就要領紅牌還禁賽3場？這懲罰實在太過嚴苛。」南非足協也已正式提出上訴。

讓布魯斯最無法平衡的，莫過於昨天阿根廷以3：0大勝阿爾及利亞的比賽中，梅西曾出現踩踏對手後腿的危險動作，最終卻連VAR審查都沒有。布魯斯強調，自己並非想看到梅西被趕下場，「我不想讓梅西吃到紅牌，像他這樣的球員必須留在場上，我們都看到了他有多出色，但我想問，兩者的標準到底差在哪裡？為什麼梅西的動作連看都不看，我們的動作卻要被放大檢視？」

現年36歲的茲瓦內是南非陣中倚重的進攻核心，若上訴失敗，他最快要到16強賽才能復出，這對力拚隊史首度從小組賽突圍的南非無疑是一大打擊，南非隊將在明天於亞特蘭大迎戰捷克隊，勢必要在核心缺陣的情況下，重新調整進攻體系。

精華 FAQ

  • 他在對墨西哥第84分鐘被VAR提示後，因涉嫌對防守球員做出多餘肢體動作遭主審直接驅逐出場，後續又被裁定禁賽三場，南非已提出上訴。

  • 布魯斯認為茲瓦內只是試圖擺脫對方阻擋，並未有明顯惡意，卻被判紅牌且禁賽三場，處分太重，顯示裁判對南非標準過於嚴苛。

  • 他指出梅西在阿根廷對阿爾及利亞一役有踩踏對手後腿的危險動作，卻連VAR都未介入，認為這與南非遭到放大檢視形成強烈對比。

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